太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」

太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」（圖／翻攝自臉書社團《將軍澳》）

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超強颱風山竹挾帶狂風暴雨侵襲廣東、港澳等地，不僅路樹遭吹倒、建築物損毀、玻璃爆裂，連沿岸地區也遭到海水倒灌。不過由於今天並沒有停班，不少人必須涉險上班，一名香港網友更在臉書分享一張返工的照片，只見路旁倒塌的大樹截斷交通幹道，馬路瞬間成了叢林一隅，畫面相當震撼。

原PO將照片上傳至臉書社團《將軍澳》，畫面中一名揹著後背包的男子在上班途中被困在重重倒塌的路樹中，一旁的紅綠燈還顯示放行標誌，宛若災難片的叢林場景讓人看了目瞪口呆。

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言驚呼「《明天過後》香港版」、「畫面好有感，沒去路又要返工，生活逼人啊…」、「末日電影feel」；也有網友將照片kuso成電影海報及《陰屍路》，甚至P上恐龍，視覺效果十足。

事實上，深圳也出現路樹阻斷去路，民眾穿梭在樹木之間，克難上班的場面，遭到網友戲稱「地球爆炸也要上班」。

太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」 有網友將照片kuso成電影海報。（圖／翻攝自臉書社團《將軍澳》）
太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」 《陰屍路》惡稿版。（圖／翻攝自臉書社團《將軍澳》）
太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」 還有人P上一隻恐龍，畫面毫無違和感。（圖／翻攝自臉書社團《將軍澳》）
太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」 克難上班的情景也在深圳上演。（圖／翻攝自微博）
太震憾！山竹蹂躪香港 男子返工「一秒入叢林」 民眾穿梭在樹木之間趕著上班。（圖／翻攝自微博）

文章來源：Facebook/將軍澳

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