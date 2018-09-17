2018年09月17日 18:10 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

5年內殺4人！殺人犯出庭被判死 毫不在乎「倒頭睡」(影片來源/youtube/KMTV 3 News Now)

大多數嫌犯在面對判刑時，才會後悔自己犯下的過錯，但有人卻冷血到，就算面對刑責仍不懺悔。美國印第安納州一名45歲殺人犯，曾是克雷頓大學(Creighton University)的實習醫生，2001年遭到解雇，他因此動起了報復的念頭，竟在5年內殺害4人，而近日他接受審判時，不僅沒有悔意，甚至在法庭上呼呼大睡。

根據《ABC News》報導，安東尼(Anthony Garcia)原本是克雷頓大學(Creighton University)醫學院的的實習生，但2001年他卻遭到解雇，當時執行解雇程序的人，則是該醫學院的病理學者兼同事威廉(William Hunter)醫師，而安東尼也因此產生報仇的想法。

在2008年持刀闖入威廉的家，殺死他11歲的兒子湯瑪斯(Thomas Hunter)及57歲保姆雪莉(Shirlee Sherman)，但當時警方蒐集大量證據，卻始終找不出犯嫌，直到2013年母親節時，克雷頓大學醫學院的病理學博士羅傑(Roger Brumback)與其妻子瑪麗(Mary)也遭殺害，而這殺人手法與5年前的案件雷同。

警方發現被害人的共同點，就是同在克雷頓大學工作，從而得知安東尼曾是該校實習生，之後卻遭解雇，於是便將犯嫌鎖定為安東尼，2個月將其逮捕，並在2016年以謀殺罪起訴，檢察官認為他是因遭解雇，長期累積怨恨而殺人。

但2018年9月14日判刑時，安東尼以腰痛為由，坐輪椅進入法庭，可惡的是，他在判刑期間，竟一副事不關己的樣子，坐在輪椅上呼呼大睡，最終由3名法官組成的陪審團，將他判處死刑。而當時在場的家屬已淚流滿面，雪莉的兒子表示「法庭上出示的照片，讓我永遠無法忘記，母親在遇害時的痛苦」。