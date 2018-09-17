5年內殺4人！殺人犯出庭被判死 毫不在乎「倒頭睡」

5年內殺4人！殺人犯出庭被判死 毫不在乎「倒頭睡」(圖翻攝自/youtube/KMTV 3 News Now)

友善列印
／綜合整理
5年內殺4人！殺人犯出庭被判死 毫不在乎「倒頭睡」(影片來源/youtube/KMTV 3 News Now)

大多數嫌犯在面對判刑時，才會後悔自己犯下的過錯，但有人卻冷血到，就算面對刑責仍不懺悔。美國印第安納州一名45歲殺人犯，曾是克雷頓大學(Creighton University)的實習醫生，2001年遭到解雇，他因此動起了報復的念頭，竟在5年內殺害4人，而近日他接受審判時，不僅沒有悔意，甚至在法庭上呼呼大睡。

根據《ABC News》報導，安東尼(Anthony Garcia)原本是克雷頓大學(Creighton University)醫學院的的實習生，但2001年他卻遭到解雇，當時執行解雇程序的人，則是該醫學院的病理學者兼同事威廉(William Hunter)醫師，而安東尼也因此產生報仇的想法。

在2008年持刀闖入威廉的家，殺死他11歲的兒子湯瑪斯(Thomas Hunter)及57歲保姆雪莉(Shirlee Sherman)，但當時警方蒐集大量證據，卻始終找不出犯嫌，直到2013年母親節時，克雷頓大學醫學院的病理學博士羅傑(Roger Brumback)與其妻子瑪麗(Mary)也遭殺害，而這殺人手法與5年前的案件雷同。

警方發現被害人的共同點，就是同在克雷頓大學工作，從而得知安東尼曾是該校實習生，之後卻遭解雇，於是便將犯嫌鎖定為安東尼，2個月將其逮捕，並在2016年以謀殺罪起訴，檢察官認為他是因遭解雇，長期累積怨恨而殺人。

但2018年9月14日判刑時，安東尼以腰痛為由，坐輪椅進入法庭，可惡的是，他在判刑期間，竟一副事不關己的樣子，坐在輪椅上呼呼大睡，最終由3名法官組成的陪審團，將他判處死刑。而當時在場的家屬已淚流滿面，雪莉的兒子表示「法庭上出示的照片，讓我永遠無法忘記，母親在遇害時的痛苦」。

太震憾！山竹蹂躪香港 男子返...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。