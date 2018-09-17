2018年09月17日 20:23 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

4歲兒獨留在家墜樓亡 父要樓下負責：違建遮雨棚害死他(影片來源/youtube/熱點追蹤)

大陸蘭溪市一個小社區，在今年初發生4歲男童墜樓事件，當時男童母親要去接女兒，因此獨留睡著的孩子在家，豈料期間他卻突然醒來，不幸從4樓陽台墜落喪命，而其父親感到難過，但他認為樓下住戶也要負責任，因他們違建遮雨棚，導致孩子因此被反彈至地面過世。

綜合外媒報導，小社區信鳳佳苑在今年初，發生一起4歲男童墜樓案件，藍姓男子的妻子，當日與男童在家，但為了要接大女兒放學，見兒子正在睡覺，因此便獨留他在家，豈料出門僅十多分鐘，兒子卻在期間醒來，從客廳的露台爬出陽台，不幸從4樓墜下喪命。

3樓原本有一條長廊，但卻因違建遮雨棚被封住(圖翻攝自/看看新聞)

藍男感到相當痛心，不過他卻表示，將兒子獨留在家，是他們的過失，但樓下住戶也要負責任，因為他們家客廳露台下方，原本有一條走廊，但3樓住戶卻違建加蓋遮雨棚，假若沒有遮雨棚，他的兒子墜樓時，第一時間會先掉至走廊上，可能就能保住性命，而這個遮雨棚，卻讓他的兒子反彈至地面身亡。

3樓的江姓住戶表示，遮雨棚是買房後搭建的，但當時整個社區都有加蓋，且她買房時，開發商就曾向她表示，此樓可搭建遮雨棚，並不算違建，認為藍男不應怪罪於她。但開發商受訪時則透露，他們不允許搭建遮雨棚，曾經阻止住戶搭建，但卻沒有人重視，他們也無力管理。

而出事後，藍男曾向蘭溪市綜合行政執法局，反映社區違建的狀況，但卻始終未得到回應，當地記者詢問執法局，他們便承諾將盡速書面回覆，而藍男則回應，一旦有了書面結論，他將會考慮起訴3樓住戶。但許多網友都認為，不應該怪罪樓下住戶，獨留孩子在家，才是導致悲劇發生的主因。