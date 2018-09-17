逼親友付9萬！飛泰國參加婚禮下場慘 新娘：不來刪好友

逼親友付9萬！飛泰國參加婚禮下場慘 新娘：不來刪好友(示意圖/達志影像)

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／綜合整理

不少新人希望能去海島國家結婚，但由於費用較昂貴，親友也無法都到場祝福。最近美國有一個準新娘，原本想至泰國結婚，要求親友自付3000美元參加，此消息發出後，不僅沒得到熱烈反應，反而只有9人回應，於是便將地點改到消費較低的夏威夷，仍舊沒人搭理她，讓她氣得威脅要取消婚禮。

根據《每日郵報》報導，美國一名準新娘，原本打算在泰國舉辦婚禮，列舉150名親友名單，但消息一出後，卻只有9名人回應她，讓她氣憤的表示「好吧！我知道花3000美元(約新台幣9萬元)，來參加我們的婚禮，這對某些人來說有點難，不管怎樣，我都應該幫你們分擔一些」。

為了讓更多親友參加，她便將結婚地點改為夏威夷，可以離美國近一點，而且花費也比較低，費用還減少至1000美元（約新台幣3萬元），但沒想到這個方式，不僅沒有增加參加人數，反而只剩下7個親友回應她，讓她氣得表示「花費變少了，但想來的人也變少，大家就不能花2000美元，來祝福我們嗎？」。

準新娘在臉書po文抱怨 準新娘在臉書po文抱怨(圖翻攝自/每日郵報)

準新娘甚至氣憤的威脅，要取消他們的婚禮，更要與未婚夫私奔，「我要拒絕任何人，來分享我們結婚喜悅。還有你們這些傢伙，最好在三天內回覆我，否則我就刪除你們臉書好友，反正我可以找到更好的朋友，希望你們大家，可以重新考慮一下」而該準新娘的發文，也馬上被他人轉發，引發話題。

許多網友紛紛表示「我如果是你朋友，我不會給你機會刪我，因為我會先刪除你好友」、「她可能以為自己很有人氣吧！但實際上根本沒人理她」、「一場婚禮也看清她的人格」、「婚禮上有朋友參加，是一種榮幸而不是特權」、「想要得到親友祝福，先對別人好一點吧！」。

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