北馬出現色狼？選手襲胸正妹啦啦隊 他喊冤：只是想擊掌

2018年09月18日 07:00 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

跑馬拉松原本是一件健康運動，但卻有人趁機偷吃女啦啦隊員的豆腐。大陸北京馬拉松於16日舉行，期間有一名男跑者，在跑步期間竟突然伸手，朝一旁的啦啦隊員摸去，而部位剛好是胸部及腹部，這段影片隨後也被曝光，而該名被肉搜的跑者，事後則辯解他是想與對方「擊掌」。

綜合陸媒報導，影片中一名身上掛「A3555」號碼，臉上戴墨鏡的一名男選手，在經過女啦啦隊時，竟突然伸出手臂，大力的往她們的方向拍去，疑似想要「襲胸」，幸好女啦啦隊趕緊閃躲，才沒有讓對方得逞，但男選手竟還露出笑容離開，事後這段影片也在網上瘋傳。

而網友肉搜該名男子，得知他叫作「陳雪良」，事後還流出他與朋友的對話截圖，只見他似乎不以為意，更豪語說出「我又沒做什麼，最多不跑馬（拉松）了吧」，隨後又解釋，當時自己只是想與啦啦隊擊掌，但卻被對方躲開，從網路上視角看，才會像是在非禮對方，澄清自己的清白。

隨後有人曝光，他與朋友的對話(圖翻攝自/微博)

但事後該名啦啦隊員表示，當時他們站在一旁，一一為選手們加油助威「這個選手跑過來時特開心，看他跟前幾個女生擊掌特大力，我就往後躲了一下，因為跟大部分選手擊掌已經很疼了，但他過來直接上手摸了我，然後就跑了」，當時她也氣得向同伴抱怨。

而目前她已通知主辦方和組委會，幫忙處理這件事情，而根據北馬競賽規程，內容有明確寫出，選手在比賽過程中，禁止出現不文明行為「賽後由組委會視情節輕重，分別給予違規人員取消北京馬拉鬆比賽成績、禁賽1至2年及終身禁賽等處罰，並報請中國田徑協會追加處罰」。

不過也有網友看了影片後，認為「我覺得是想跟女的擊掌，但是跑過了，只能回手伸一把，而由於手衝身後伸過來的，女的沒心理準備，加上步伐很快的衝擊力，就讓人誤會了」、「反覆看了幾遍，確實只是和那女的擊掌而已，看起來有問題是，因為啦啦隊員的右手臂處在陰影處看不清楚，而她又剛好向後閃躲」。