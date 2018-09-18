2018年09月18日 09:18 邱柏玟

許多商家會提供展示品供消費者試用，增添購買意願。最近有一名女子帶著媽媽到好市多買平板，到展示區卻看到一群小孩子人手一台，上前表示想試用反被嗆，儘管從一名孩童手上拿到平板試用，對方的態度更讓她不敢置信；事後她氣得將此經驗分享到臉書社團，引起網友熱議。

昨(17)日晚上有一名女網友在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》抱怨，提到日前帶著媽媽到中壢的好市多購物，打算要買一台蘋果iPad，到現場想要試用時，卻看到展示的平板被許多小孩子霸佔，她只好上前向其中一名小男童表明來意，「弟弟，不好意思！能不能借我們看一下？我們想買平板，想試用一下」。

原PO有禮貌的做法卻得到傻眼的回應，該名男童竟氣沖沖地表示，「我不要！我媽媽說我只能玩一個小時，給妳用我就沒時間玩了！妳去旁邊找別人！」，她當下聽到男童的說法簡直快氣炸，想問問他的父母在哪，但原PO的媽媽叫她別在意，不要向不懂事的小孩生氣。

好市多小孩寄放區！想試用商品遭搶 屁孩嗆：我媽說能玩一小時(圖/ 翻攝自臉書@ COSTCO 好市多 消費經驗分享區)

她們只好再問看看另一名小孩，他可能已經看到原PO向上一名男童「借」平板試用的狀況，所以一臉不甘願地把平板給她們；但她們才使用不到一分鐘，對方就頻頻問「看好了嗎？可以還給我了嗎？我的遊戲人物快死掉」，下一秒就直接伸手把平板拿走，打開他剛剛在玩的遊戲。

購物前想要試用商品卻遇到這種狀況，原PO忍不住痛批，「展示品是給消費者選購用的，什麼時候變成兒童寄存遊戲區了？」，不過原PO的媽媽勸她別在意，認為拿旁邊的介紹資訊自行比較就好了，還貼心地表示，「等一下害店員被小孩的父母罵怎麼辦？」；而原PO本想找店員協助也只好作罷，最後無奈地說，「你們讓自己的孩子玩展示品無所謂，但是不是要教一下購物的禮貌？」

不少網友看到原PO無奈的經驗，紛紛感嘆「好市多就是台灣人的道德照妖鏡」、「有時候真心覺得養狗跟養小孩有什麼差別」、「都說現在屁孩多，其實恐龍家長也蠻多的」、「昨天在內湖也是，現在小孩都怎麼了」、「家庭教育很重要」。