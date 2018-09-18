賤民娶富家女「真愛變悲劇」 遭娘家人買兇慘死街頭

賤民娶富家女「真愛變悲劇」 遭娘家人買兇慘死街頭(圖/ 翻攝自《每日郵報》影片)

友善列印
／綜合報導

印度存在種族階級的問題，導致出生在賤民家庭的人大多數難以翻身，更時常被瞧不起。最近當地發生一起悲痛慘案，一名24歲男子庫馬(Pranay Kumar)是賤民，但娶了富家女瓦席妮(Amrutha Varshini)，日前陪老婆到醫院產檢，卻在路上遭遇行刺；經警方調查，懷疑是瓦席妮的家人不滿兩人結婚才買兇收害庫馬。

綜合外媒報導，今年24歲的庫馬和23歲的瓦席妮是在讀書時相識，雖然庫馬出身賤民家庭，而瓦席妮是富家千金，但兩人不在意種族階級，迅速陷入熱戀，更在今年1月結為連理；不過，他們的愛卻受到瓦席妮一家人強烈反對，無法接受兩人階級的差距，更多次要求兩人分手。

瓦席妮根本不在乎庫馬是賤民，和他熱戀後決定嫁給他。 瓦席妮根本不在乎庫馬是賤民，和他熱戀後決定嫁給他。(圖/ 翻攝自《每日郵報》影片)

儘管家人不支持他們的愛，瓦席妮仍堅持要跟庫馬結婚在一起一輩子，在宴請親朋好友時，當地警方還派員警到婚宴地點，好讓婚禮能順利進行。兩人以夫妻身分過了一段時間，瓦席妮也懷上小孩，日前庫馬陪著她到醫院產檢，在路上卻出現一名男子持刀刺殺庫馬，送醫後仍宣告不治。

瓦席妮對於庫馬遭到刺殺，強烈懷疑是父親和叔叔買兇殺人，因為先前父親就曾多次阻止兩人在一起，甚至要她墮胎；而警方也在調查背後主使者，更表明從3月就已盯上瓦席妮的父親，但對方卻否認曾用暴力拆散女兒和庫馬。

文章來源：Daily Mail

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