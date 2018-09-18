妻幫阿嬤剝蝦被酸「要分家產？」人夫神回嗆爆對方

2018年09月18日 11:52 李珮雲

幫長輩剝蝦錯了嗎？一名男網友在網路上抱怨，妻子孝順阿嬤幫忙剝蝦，卻被表弟女友懷疑「想分家產」，逼得他霸氣回擊，嗆得對方一臉尷尬，讓網友直呼超療癒。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，每年9月都會家族聚餐，「聚餐中小輩幫阿嬤夾菜～剝蝦～剝魚～是很正常的吧？這次老婆坐阿嬤旁邊，理所當然交給老婆，這已經是家中的傳統。」沒想到聚餐完不久，表弟新交往的女友卻湊過來，以小聲且半開玩笑的口吻對原PO說「你老婆心機好重，狂巴結你阿嬤，是不是有什麼企圖～分家產嗎？」

原PO聽完不甘示弱的反擊「觀察入微，但可惜我家財產不及這位姐姐家一半，還沒嫁過來，妳還可選擇噢！千萬別跟這位姐姐一樣！別跟自己的公主未來過不去。」讓對方一臉尷尬，啞口無言。原PO也忍不住心想，是不是要半開玩笑地勸表弟分手。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言砲轟，「是故意還是無心？不管如何，這種的我無法接受」、「年輕人果然是年輕人，太淺了」、「誇張欸，怎麼才剛交往沒多久，就敢跟人家的家人說他老婆的壞話？！那結婚後整個家族不就會鬧個天翻地覆！？」、「自黑好蠢～蠢出天際了」。

面對網友一面倒的批評，原PO事後透露，「她應該已被放生，今天表弟開車回來，拿月餅時跟我聊一下。反正沒差，剛剛好，我老婆要介紹另一個給他，無縫接軌。」