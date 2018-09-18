超帶賽！男子放假去哪玩當地就有災難 網笑翻：柯南體質

2018年09月18日 13:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有看過動漫《名偵探柯南》的民眾都知道，柯南無論去哪裡就會發生災難，神秘的能力常常讓人嘖嘖稱奇。大陸《都市快報》一名男記者蔣大偉被眾人發現他有當柯南的潛力，只要休假去外地玩，無論到哪當地就會發生災難，讓網友紛紛驚呼「天生記者力」。

綜合陸媒報導，當地民眾發現杭州《都市快報》的男記者蔣大偉是一名傳奇人物，他每次休假出國玩，都會意外變成出差，「去巴黎巴黎恐襲，去日本日本地震，去拉斯維加斯就槍擊，去普吉普吉翻船」，讓她們忍不住開玩笑，希望全球都拒絕給蔣大偉簽證，避免他又「帶來災難」。

蔣大偉被許多網友讚嘆根本是天生當記者的料。(圖/ 翻攝自微博)

而最剛好的是蔣大偉近日到澳門旅遊，正好碰上超強颱風「山竹」，港澳地區災情不斷，蔣大偉第一時間也放棄休假，將澳門災情畫面傳回報社，又寫下新一筆休假變出差的傳說。

大票網友看到蔣大偉的「神秘能力」，紛紛留言讚嘆「江戶川，蔣大偉」、「天生的新聞人」、「處處是爆料，厲害了、「建議有關部門提前公布蔣老師(蔣大偉)的相關休假計畫，方便提前疏散人員」、「感覺像現實版柯南」；也有其他網友用不同角度看他的能力，「怎麼不說他幸運，遇到那麼多危險都平安回來了」。而蔣大偉也跳出來留言，「讓大家費心了」。