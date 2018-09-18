夏威夷「末代公主」遭認定心智不足 66億財產被銀行接手

2018年09月18日 14:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

夏威夷的一名富婆卡華那那科亞(Abigail Kawānanakoa)是名「末代公主」，她的家族在1893年以前統治過夏威夷，而她在晚年以常參加慈善活動聞名；她現年92歲，去年不幸中風後，爆發信託管理權之戰，日前她遭判定心智不足，名下2億1500萬美元(約新台幣66億元)的資產全交由第一夏威夷銀行代管。

綜合外媒報導，今年已92歲高齡的卡華那那科亞，平時以養馬為樂，更常常參加各大慈善活動，是一名相當有名氣的富婆；其實卡華那那科亞的家族在1893年以前，曾經統治過夏威夷，她就成了名符其實的「末代公主」。但年事已高的她在去年不幸中風，開啟她名下財產信託管理權之戰。

卡華那那科亞有一名長期合作的律師萊特(Jim Wright)，在她大病後已無能力共同管理資產，所以表明應該由他全權負責；豈料卡華那那科亞突然將他解雇，改聘另一名律師，還和交往20年的女友沃絲(Veronica Worth)結婚，更打算將沃絲列為信託管理人。突如其來的進展，讓部分員工不禁認為是沃絲的陰謀。

因為卡華那那科亞名下的財產多達2億1500萬美元(約新台幣66億元)，龐大的金額引起當地政府關切，並直接介入處理；直到上個星期一檀香山法官公布判決，同意解除萊特「信託管理人」的身分，但財產也不是交由沃絲接手，而是指定交由第一夏威夷銀行代為管理。