2018年09月18日 14:29 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸福建一名28歲女子，在今年6月生下男嬰，她原本以為生下孩子後，等他滿半歲後就要舉辦婚禮，豈料產後她卻罹患上淋巴癌，而男友得知此事後，不僅沒有擔起照顧女友的責任，反而帶著家人與剛出生的孩子「消失」，讓她心痛的表示「他不要我了也行，不治我不管我都可以，我只要帶孩子回廈門」。

根據《澎湃新聞》報導，28歲的茜茜(化名)是個外型出眾，工作能力的女孩，3年前她將自己在廈門，一間200多坪的SPA館轉手給他人，原本打算用這筆錢，帶父母移民至澳洲，而期間她至泰國旅行時，認識了小她7歲的小虎(化名)，當時19歲的他正從事網球相關行業。

隨後旅行結束後，小虎就對茜茜展開熱烈追求，半年後兩人也順利交往，而茜茜也放棄了移民計畫，更從家鄉搬至男友所居的重慶，在當地工作開了3家店，直到去年10月，不顧家人反對與男友同居，更在今年6月生下男嬰，豈料產後她卻出現癲癇、心臟血栓等併發症，之後更被確診罹患淋巴癌。

正妹產後罹癌不能再生 小7歲男友全家帶孩子「消失」(圖翻攝自/澎湃新聞)

茜茜母親得知後，趕緊飛往重慶和小虎輪流照顧她，當時他們曾討論婚期，打算在小虎滿22歲後，且孩子滿半歲時舉辦婚禮，但漸漸地茜茜就發現，婆婆對她的態度有些變化，茜茜表示，婆婆性格較強勢「她把孩子直接抱到自己的臥室，不讓我和我媽碰孩子」，而且每次做完化療，婆婆還會坐在她床前，與她討論今後的醫療費用問題。

由於經過兩次化療，茜茜的身體很虛弱，美麗的秀髮已掉光，但到9月6日，小虎接茜茜父親一同至醫院，豈料隔日就失去音訊「就是全家都聯繫不上了，我寶寶也不知被抱去哪兒了」，隔幾日她們便至男友家查看，只見小虎坐在車內，也不願意與她解釋就離開，而茜茜上樓發現，家裡的家具全被搬光。

如今，茜茜手機裡的孩子照，變成她的精神支柱「醫生說我以後生育可能性很小了，再生可能就是要命了」，其母親氣得表示「我女兒拿命換來的寶寶，他們憑什麼帶走」，現在她只希望能要回孩子，其他事情都能當面談「他不要我了也行，不治我不管我都可以，我只要帶孩子回廈門」。

而重慶天森律師事務所程軍仁律師表示，由於茜茜與男友並無登記結婚，因此從法律上來說，男方沒有照顧女方的義務，若從小孩「撫養和監護」角度來看，需給女方經濟上支持，且父母才是孩子監護人，因此母親有權將孩子要回來，爺爺奶奶是沒有權力，阻止母親接觸孩子的。