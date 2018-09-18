4歲童幼兒園噎死「痛苦上下跳」母親看片崩潰：老師為何一直不來！

2018年09月18日 14:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸湖南省益陽市日前發生一起男童噎死意外，根據監視器畫面顯示，當時男童不斷用手指摳喉嚨，但老師3分鐘後才發現將人送醫，無奈最終搶救無效，不幸身亡。男童母親看事發影片不禁崩潰痛哭，希望透過此事件，讓所有幼兒園能有所警惕。

根據陸媒報導，事發在本月10日，當時適逢午餐時間，老師們安置好學童們的午餐後就自行離開，不久後男童因為食物卡喉，用手摀住嘴巴不停咳嗽，還用手指摳自己的喉嚨，坐在椅子上痛苦地上下跳動，但卻無法將異物移除。

由於周圍的孩童不懂事，也沒將男童的異狀告訴老師，這2分鐘的時間，現場沒有任何一位老師有所察覺，直到3分鐘後才有人發現異狀，緊急將男童送醫搶救，但仍回天乏術。

男童的母親獲知後痛不欲生，幾度哭暈過去，最後在丈夫陪同下查看事發影像，當她看到孩子被噎著，卻沒有人能幫助他，不禁崩潰痛哭「老師為何一直沒有來幫他！」雙方經過調解已達成協定，幼稚園也表示願意承擔所有責任。

事實上，孩童照看不周的事件層出不窮，大陸福建省福州市月前才發生母親帶著1歲女兒去游泳，卻只顧著滑手機，面對其他小朋友提醒仍不搭理，直到發現女兒溺水已經過了90秒，急救後仍未脫險。

4歲童食物卡喉，用手摀住嘴巴不停咳嗽。（圖／翻攝自梨視頻）