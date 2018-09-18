退休警開8淫窟賺很大 「給2警免費嫖」保店面

2018年09月18日 15:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

性交易在大多數國家是違法的行為，但仍有不少人甘願鋌而走險。美國紐約有一名警察帕茲(Ludwig Paz)退休後竟開了8間應召站，還有經營地下賭場，錢賺得多也花得多，經常在臉書屢屢分享去世界各地玩樂的照片；直到2015年被相關單位注意，近期終於被逮，遭揭露他如何「知法犯法」還能安然無恙這麼多年。

綜合外媒報導，現年51歲的帕茲從退休後立刻開了8間應召站，還是走高級路線，一小時就得花費160美元(約新台幣39000元)，而在紐約性交易不合法，他為了讓自己的店不被掃蕩，從先前當過警察的經驗，找到應付的方式。

第一個方法就是針對紐約的員警執勤時，有明文規定不能裸露下體，所以帕茲就要求恩客要進入應召站前，必須脫光衣物，和風俗小姐調情；這個行為對於一般人來說，可能是一種情趣，但對於喬裝的便衣警察而言，就無法正常執勤、調查應召站，因此使他的店能安然過關。

而帕茲甚至祭出「給警察打折」的方式賄賂警察，請他們睜一隻眼閉一隻眼，其中已有2名警察接受免費性招待，除了他們自願給風俗小姐20美元(約新台幣600元)的小費外，他們一毛錢都沒有花到；而帕茲的應召站又是走高級路線，所以讓一些警察願意協助他，讓他的店屹立不搖地經營下去。

不過，帕茲不只經營應召站，還有開設地下賭場，賺很大的他經常帶著老婆到世界各地遊玩，但也因為他們常常在臉書炫富，被檢察機關注意到就此介入調查，才揭穿這一連串違法行為。當地警察局長對於帕茲原本是一名警察，退休後更知法犯法的舉動感到痛心，感嘆「這些違法的警察在拖其他警察後腿，多年營造的好形象在民眾心中全毀了」。