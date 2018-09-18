下班老闆傳訊息她沒回！10分鐘就被炒 公司最後慘賠8萬

2018年09月18日 15:36 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸寧波一名女子，在當地一間飲料店擔任店長，工作期間表現都很優異，豈料在今年7月初，公司負責人於下班期間，在微信裡要求員工在10分鐘內，匯報當月的營業額，但當時她早已入睡，豈料10分鐘後，公司就傳來辭退的通知，讓她難以接受，轉向勞動爭議仲裁委員會提起仲裁，最後拿到1.8萬人民幣（約新台幣8萬）賠償金。

綜合陸媒報導，王姓女子於去年7月，在寧波一間飲料店擔任店長，工作期間她都相當認真，與同事也相處融洽，而今年6月她更是懷孕，為她的人生帶來喜悅，豈料到了7月初，公司負責人在晚間10點左右，在微信群組裡，要求他們在10分鐘內，匯報當月的營業額，假若未在時間內回覆就會遭辭退。

但當時已懷孕的王女，在這個時間早就入睡，直到隔日上班時，便被通知因未及時匯報工作，已遭辭退，並且拒絕支付上個月薪水，這項消息讓她無法接受，於是她在律師的協助下，向勞動爭議仲裁委員會提起仲裁，要求公司支付違法解除勞動合約的賠償金，以及未簽訂書面勞動合約雙倍工資等。

由於當時雙方只約定，薪水以「保底+業績提成+加班費」方式計算，但卻未簽訂勞動合約，寧波市總工會職工服務中心的相關負責人認定，該公司一未和王女簽書面勞動合約，二又在懷孕期間，因員工未及時匯報工作內容，就將其開除，此兩件事已明顯違法。

而負責法援的劉律師也指出，《勞動法》第二十九條規定「 用人單位不得因女職工懷孕、生育、哺乳而降低其工資、予以辭退、與其解除勞動或者聘用合同」。在雙方協調下，王女最後拿到1.8萬人民幣（約新台幣8萬）的賠償金。