拍女兒公園玩耍！驚見多出「半透明手」 媽嚇呆：旁邊沒人

2018年09月18日 18:08 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有時拍照會意外拍到詭異景象，讓人難以解釋。最近有一名媽媽與家人去吃飯，吃飽後就在附近公園遊玩，期間還幫孩子拍照留影，但回家整理照片時，卻發現女兒身邊多出一隻手，而且看起來呈現「半透明」，她強調當時身旁沒有路人經過，讓她焦慮的po文求救「請懂的人幫我看看怎麼回事，我好像拍到靈異照片了」。

一名媽媽在《爆廢公社》po文表示，假日他們全家至土城一間餐廳用餐，吃飽後就在附近的公園玩，當時她的孩子在玩裡面的遊樂器材，她便隨手幫孩子拍照，豈料回家後整理照片時，發現女兒身邊多出一隻手，而且看起來呈現「半透明狀」，但當時僅有他們一家，以及照片中的男孩，且無路人經過。

照片放大一看，卻驚見一隻半透明的手，雖然有人質疑P圖，但該名媽媽則強調，自己只有馬孩子的臉(圖翻攝自/爆廢公社)

該名媽媽提到，當時只有他們一家人，而照片中男孩的爸爸，則是坐在左邊「這是旁邊座位區圍起來一個獨立的區塊，除非在這裡玩，不然不會有路過的人，而且如果有人靠近我的孩子我會非常警戒，當時並沒有人靠近她」。更強調，她完全沒有P圖，由於照片太詭異，讓她感到很焦慮，希望有網友可以幫忙解釋。

有網友猜測「可能是疊影」、「依我看玫瑰之夜的經驗來說，這是光影折射的誤差造成的…」，還有人嚇得建議「關於這張照片呢？指甲關節處有些奇怪，請拍到的人心存善念，不管是不是請全家人小心安全」、「可以帶去拜拜跟神明說發生時間地點。孩子注意一下，沒事就不用在意了」、「那應該不是手環，是花衣裳。可能只是覺得小孩好玩，想跟她玩而已」。

也有曾碰過類似經驗的網友提到，「我之前國中拍照，也有一隻手在我肩上。15年過了，現在還可以在這裡留言」、「我也有過，照片直接丟掉」。而原PO最後表示「因為老公上班、小孩上課，所以昨天我有先拿他們的衣服去行天宮拜拜收驚，週末會全家人到龍山寺和行天宮再拜一次，謝謝提醒」。