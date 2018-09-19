宮廷劇都搞錯了！「奉天承運皇帝詔曰」聖旨正確唸法曝光

2018年09月19日 10:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（影片取自YouTube/我愛小明星大跟班）

大陸清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》熱播，劇組考究大量史料從細節入手，大到服裝設計、場景道具，不過現在卻傳出，劇中經常出現的「宣讀聖旨」橋段，竟然都演錯了！

最新一集《小明星大跟班》節目，日前播出「歷史大會考」，除了提到朱元璋首倡將「奉天承運」用在聖旨開頭外，還指出宮廷劇經常出現的宣旨戲碼「奉天承運，皇帝詔曰」竟是錯誤念法，正確應唸作「奉天承運皇帝，詔曰」，「奉天承運皇帝」指的便是朱元璋自己。

此外，下聖旨時不是只有「詔曰」，「詔曰」主要用於昭告天下，若是宣示百官該用「制曰」，而「敕曰」則用於特定對象，有告誡之意。

值得一提的是，宮廷劇中常聽到的「臣妾」，說錯了還會被看不起，以「富察皇后」為例，應以「妾身」自稱，若說話對象是皇上，則使用賤妾及小妾；至於「臣妾」適用對象泛指天下男女，若身分高貴如皇后，卻自稱「臣妾」便是貶低了自己的身分地位。

至於官位部分，由於清朝有八旗制度，且滿漢身分有別，「奴才」的地位比「臣」還高。原因在於，漢人身分低微，會以「臣」自稱，官位較高的滿人，才可自稱「奴才」。