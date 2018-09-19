宮廷劇都搞錯了！「奉天承運皇帝詔曰」聖旨正確唸法曝光

宮廷劇都搞錯了！「奉天承運皇帝詔曰」聖旨正確唸法曝光（圖／翻攝自Youtube）

友善列印
／綜合報導
影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（影片取自YouTube/我愛小明星大跟班）

大陸清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》熱播，劇組考究大量史料從細節入手，大到服裝設計、場景道具，不過現在卻傳出，劇中經常出現的「宣讀聖旨」橋段，竟然都演錯了！

最新一集《小明星大跟班》節目，日前播出「歷史大會考」，除了提到朱元璋首倡將「奉天承運」用在聖旨開頭外，還指出宮廷劇經常出現的宣旨戲碼「奉天承運，皇帝詔曰」竟是錯誤念法，正確應唸作「奉天承運皇帝，詔曰」，「奉天承運皇帝」指的便是朱元璋自己。

此外，下聖旨時不是只有「詔曰」，「詔曰」主要用於昭告天下，若是宣示百官該用「制曰」，而「敕曰」則用於特定對象，有告誡之意。

值得一提的是，宮廷劇中常聽到的「臣妾」，說錯了還會被看不起，以「富察皇后」為例，應以「妾身」自稱，若說話對象是皇上，則使用賤妾及小妾；至於「臣妾」適用對象泛指天下男女，若身分高貴如皇后，卻自稱「臣妾」便是貶低了自己的身分地位。

至於官位部分，由於清朝有八旗制度，且滿漢身分有別，「奴才」的地位比「臣」還高。原因在於，漢人身分低微，會以「臣」自稱，官位較高的滿人，才可自稱「奴才」。

宮廷劇都搞錯了！「奉天承運皇帝詔曰」聖旨正確唸法曝光 宮廷劇經常出現的宣旨戲碼，正確應唸作「奉天承運皇帝，詔曰」。（圖片取自YouTube/我愛小明星大跟班）
清朝皇帝如廁分9步驟…太監幫「甩龍頭」太尷尬啦！
一樣是滿清傳統 為何周迅不是「一耳三鉗」？他一句話打臉《延禧》
清朝皇帝如廁分9步驟…太監幫...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。