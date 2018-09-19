女子網路交友遇渣男 傻眼！對方不只尿遁還嗆她肥

2018年09月19日 10:54 陳慶餘

米勒被嗆是加州肥女（翻攝推特）

美國加州一名女子，日前透過交友軟體約了一名男網友出來見面，但沒想到這段經驗卻讓她終身難忘，原來這名男子不只是在吃完飯後以上廁所為由落跑不付帳，甚至還在事後發簡訊嘲諷女子是個「肥女」，讓女子整個超傻眼。

綜合外媒報導，加州一名28歲的女子米勒（Ryann Miller）透過交友APP「Bumble」認識了一名38歲的男子布蘭登（Brandon），而兩人也決定約出來見面，但沒想到這個決定卻是悲劇的開始。

米勒指出，她和布蘭登在見面之後就決定去一間酒吧喝酒，而在路途上對方一直不斷地提到自己過去的糟糕約會經驗，甚至是在抵達酒吧之後滔滔不絕的一直抱怨女性，除此之外他對酒吧中服務生態度也相當粗魯，除了將菜單往地板上亂扔之外，又不斷地對女性的服務生說出一些尖酸刻薄又帶有侮辱性的言論。

接著布蘭登表示想要去上廁所，但一去就去了好長一段時間，正當米勒感到納悶時，就收到了一封由對方寄過來的簡訊，上頭寫著：「謝謝妳的晚餐，妳這個加州肥女」，讓米勒在看到之後感到難以置信，更何況在整筆50美金（約1540新台幣）的帳單之中，她只喝了一瓶6美金（約新台幣184元）的啤酒，但卻因對方尿遁而要付完整筆帳單。

事後米勒更透過朋友得知，布蘭登還是一個孩子的爸爸，而他的個人IG上更是充滿了各種種族歧視的言論以及偷拍路上胖子的照片。

米勒的悲慘遭遇在網路上曝光後引發不少網友留言同情，甚至連交友APP「Bumble」官方都輾轉得知此事，而「Bumble」也表示，在接到投訴之後已經將布蘭登的帳號刪除處理。