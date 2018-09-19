女子網路交友遇渣男 傻眼！對方不只尿遁還嗆她肥

女子網路交友遇渣男 傻眼！對方不只尿遁還嗆她肥（翻攝推特）

友善列印
米勒被嗆是加州肥女（翻攝推特） 米勒被嗆是加州肥女（翻攝推特）

美國加州一名女子，日前透過交友軟體約了一名男網友出來見面，但沒想到這段經驗卻讓她終身難忘，原來這名男子不只是在吃完飯後以上廁所為由落跑不付帳，甚至還在事後發簡訊嘲諷女子是個「肥女」，讓女子整個超傻眼。

綜合外媒報導，加州一名28歲的女子米勒（Ryann Miller）透過交友APP「Bumble」認識了一名38歲的男子布蘭登（Brandon），而兩人也決定約出來見面，但沒想到這個決定卻是悲劇的開始。

米勒指出，她和布蘭登在見面之後就決定去一間酒吧喝酒，而在路途上對方一直不斷地提到自己過去的糟糕約會經驗，甚至是在抵達酒吧之後滔滔不絕的一直抱怨女性，除此之外他對酒吧中服務生態度也相當粗魯，除了將菜單往地板上亂扔之外，又不斷地對女性的服務生說出一些尖酸刻薄又帶有侮辱性的言論。

接著布蘭登表示想要去上廁所，但一去就去了好長一段時間，正當米勒感到納悶時，就收到了一封由對方寄過來的簡訊，上頭寫著：「謝謝妳的晚餐，妳這個加州肥女」，讓米勒在看到之後感到難以置信，更何況在整筆50美金（約1540新台幣）的帳單之中，她只喝了一瓶6美金（約新台幣184元）的啤酒，但卻因對方尿遁而要付完整筆帳單。

事後米勒更透過朋友得知，布蘭登還是一個孩子的爸爸，而他的個人IG上更是充滿了各種種族歧視的言論以及偷拍路上胖子的照片。

米勒的悲慘遭遇在網路上曝光後引發不少網友留言同情，甚至連交友APP「Bumble」官方都輾轉得知此事，而「Bumble」也表示，在接到投訴之後已經將布蘭登的帳號刪除處理。

喝到爛醉遭3男當眾撿屍 美腿... 落跑山友裝失憶害尪受困 消防...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。