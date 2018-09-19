落跑山友裝失憶害尪受困 消防妻痛批：你賠不起我老公

2018年09月19日 11:09 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣一名51歲葉姓山友，本月1日獨攀中央山脈南三段，不幸受傷失聯，南投縣消防局獲報後展開「陸空搜救」，未料葉男半夜卻拔營落跑，7名消防員反因颱風受困，2日後葉男再透過妻子求救，但下山檢查身體卻無恙，對於落跑一事甚至謊稱「失憶」敷衍帶過，荒唐行徑惹得消防員妻子暴怒，在臉書發文痛批「你賠不起我老公！」

負責上山搜救的消防員妻子，日前在臉書上以《我的自私，和你不同》為題，道出每位消防員家屬過著提心吊膽的心情，「一如往常，我的先生也被傳喚上山搜救，一如往常，我心裡當成是功德一件。但，屢屢發生這樣不自量力的事件，隨著寶寶的誕生，這次已經讓我心裡產生了化學變化」。她不禁問道「為什麼又要不自量力上山？為何要獨行？」懇切希望老公這次上山一樣平安下山，如果有了萬一，自己和寶寶怎麼辦？

消防員妻子表示，就在山竹颱風最靠近台灣的前一晚，老公上山搜救，當天晚上，平地吹著強勁焚風，她的心裡開始不安，無法想像山上的狀況，就這樣，擔心了一整晚，只能透過不斷詢問「請問你有我老公的消息嗎？」、「他現在在哪裡？」、「請問你有我老公的消息嗎？」、「他現在在哪裡？」、「你老公也有出勤嗎？」、「如果你出勤有遇到他，請和他說我和寶寶都很想他」、「希望他們能平平安安」…然而這些就是每次、每次、每次，這些消防家屬僅能做的互相詢問與心靈上的慰藉。

她說，「身為登山客的你，想超越自己，達到為自己設下的里程碑，我懂。但是！這是自私的！混蛋的！因為你、你、你永遠無法體會消防家屬的心裡感受，直到、你們家庭其中一員也是消防員。每當一個、數個登山客失聯，一個消防員出勤代表一個家庭，一個家庭代表無數個成員。如果在搜救你的過程中，出了意外。你，毀掉的就是一個家庭。你，賠也賠不起！為何自私的被找到了，還要再次獨行？這次，你拖累的又是無數個的家庭了。」

消防員妻子提到，老公出勤那天，小孩正在生病，「我們的寶寶我來照顧，他去保護搜救別人的家人了。我的自私，和你不同」。最後她只想謝謝所有消防員、義消，也希望這篇文能多讓一個登山客覺悟，多讓無數個消防家屬免於再一次的擔心。