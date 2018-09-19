神破解！台灣駭客天才「1元買502台iPhone」

2018年09月19日 12:39 李珮雲

台灣「駭客天才」張啟元2年前曾因刪除臉書創辦人祖克柏貼文，還協助找出臉書漏洞獲獎勵等事蹟而聲名大噪。沒想到這回竟然只花1元，一口氣買了502台iPhone 8 Plus跟2台iPhone XS MAX，總金額高達1565萬5800元。

張啟元昨（18日）凌晨在臉書發文，透露心血來潮測試了一下Apple pay，先是下訂了500支iPhone 8 Plus 256GB和2支iPhone XS Max 512GB，總金額為1565萬5800元，「用1元去刷，居然過了，再試一次正常金額的，就沒成功了。」

先前他也曾發生過類似事件，讓他不禁好奇「會不會像上次的SE一樣，真的把手機給寄過來了？這樣會有502台欸！」

「不曉得蘋果會不會真的出貨。」張啟元的貼文隨後被科技媒體「蘋果仁」分享至臉書粉專，但卻引來不少網友開酸「我覺得他只是第一次在Apple Store買東西收到認證而已，就誤以為自己成功了」、「如果真的有電腦駭客行為，會上門的是警察，而不是快遞，OK？」、「我也有這1元啊，很稀奇嗎？隔兩天apple 就跟我收全額啦」

對於網友的酸言酸語，也成功釣出本尊回應，張啟元貼出2016年買iPhone SE的出貨圖，證明自己所言不假，他也提到「2016年8月30日那次的SE也是類似問題，但他真的出貨了」、「2016年8月回報漏洞的編號和信件截圖，那時的問題已修正，這次是另一個相似的問題」；不過他霸氣表示，「放心好了！這次訂單我不會讓他們出貨，已經取消了。」