偷情大12歲前女武官！小英隨扈「特勤級」5招躲跟拍

2018年09月19日 14:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

總統貼身隨扈王盈凱日前驚爆不倫戀，對象是大他12歲的總統府首位女武官陳月芳，2人被拍到在摩鐵過夜，為了掩飾偷情，警覺性相當高，甚至發揮軍中所學，使出「特勤級」5大防跟拍招數。

《鏡週刊》報導，46歲的已婚空軍上校陳月芳，本月11日晚間7時許，被直擊與34歲已婚的總統貼身隨扈王盈凱，前往新北市中和區員山路一家旅館開房，共度整夜春宵，直到隔天中午近12時才退房，陳女一發現被跟拍後隨即下車拍記者車牌。

兩人不僅被偷拍，還流出陳月芳在王盈凱家穿著清涼的照片，該張照片還不小心被王盈凱傳到總統府隨扈的群組，儘管自圓其說照片是「在網路臉書看到」，但卻被爆料者發現拍攝場景的沙發樣式、沙發上抱枕花紋，都與王位於桃園的住處一模一樣，親密程度格外引人遐想。

事實上，兩人偷情防偷拍堪稱「特勤級」，5大招數分別為：

第1招，陳月芳先把車停在雙和醫院地下4樓，再到B5與王盈凱會合。

第2招，選在偏僻山區的摩鐵，由於僅有一條聯外道路，若有車輛尾隨跟拍可立即察覺。

第3招，選在地下停車場柱子邊停車，透過死角掩護。

第4招，兩人隨時注意有無跟監。

第5招，來個迴轉甩車，讓跟拍者措手不及。

針對陳王兩人偷情一事，總統府表示「正由特勤中心與空軍司令部等權責單位進行調查中，若查證屬實，將予從重處分，以嚴明紀律。」