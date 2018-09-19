穿越時空？7歲女兒出現鏡頭前 母嚇壞：這是10年前舊照

2018年09月19日 14:54 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

你相信還未出生的孩子，會穿越時空先來看望母親嗎？英國斯卡布羅（Scarborough）一名母親，分別育有7歲及15歲兩名女兒，但上禮拜她在翻閱舊照時，卻在一張照發現詭異畫面，鏡頭裡出現一個陌生小女孩，其長相好像是二女兒，但當時她根本還未出生，讓該名母親驚呼「她一定是穿越時空」。

西塞與二女兒蘇菲(圖翻攝自臉書/Laura Cisse)

根據《每日郵報》報導，38歲西塞（Laura Cisse）育有兩名女兒，分別是7歲的蘇菲(Sophie)和15歲阿伊莎(Ayesha)，上週她翻閱著舊照，回憶女兒們的成長過程，翻到了一張2008年的照片，當時她在舊家拍攝5歲大女兒，但仔細一看卻發現，鏡頭後面出現一個陌生女孩。

西塞憶訴「當我看見這張照片時，我眼睛盯著後方那張臉，心想『蘇菲在那裡幹嘛？』我以前看這張照片時，從來都沒發現」，但她突然意識到，當時蘇菲根本還沒出生，接著說「我還記得拍照時情景，當時是星期六，外面正下著雨，我在洗衣服，阿伊莎吵著要穿新衣，隨後就幫她在屋裡拍照留念」。

大女兒阿伊莎與二女兒蘇菲(圖翻攝自臉書/Laura Cisse)

西塞表示，她清楚記得當天只有她們兩人，屋內根本沒有別的孩子，桌上也沒有類似的裝飾品，而且大女兒阿伊莎，不喜歡這種洋娃娃，因此家中也不可能出現類似的玩具，其長相也不像女兒的表兄弟妹，她像是金髮的小女孩，「當時她就站在門前，兩隻眼直盯著鏡頭」。

西塞嚇得將照片拿給男友及母親看，但都沒有人能解釋，她到底拍到了什麼，甚至感到相當害怕，她擔心自己拍到了靈異現象。而仔細一看，卻覺得這個小女孩，模樣看起來像是小女兒蘇菲，因此便解釋「我認為，小女兒應該穿越了時空」，不過也有網友認為，那可能僅是殘影，或相機出問題導致。