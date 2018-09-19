居禮夫人不冠夫姓？當年被推爆的超狂冠夫姓「林董不要」網友笑翻

居禮夫人不冠夫姓？當年被推爆的超狂冠夫姓「林董不要」網友笑翻（圖／翻攝自Dcard）

友善列印
／綜合報導

教育部推性別平權，通過12年國教自然科學領域課綱，會中課審委員共識，未來教科書寫到女性科學家時，要用其本名，而不是附庸於丈夫之下，並以「居禮夫人」為例，之後都要叫她「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡」，引起台大教授季瑋珠痛批「矯往過正」。對此，教育部事後又緊急澄清，強調會以國家教育研究院翻譯為主，「居禮夫人當然是居禮夫人」。

事實上，世界各地多有「冠夫姓」的文化，台灣早期也不例外，2年前就曾有網友在《Dcard》分享在地人妻的超狂冠夫姓，其中尤以「林董不要」笑翻一票網友。

照片中顯示，身分證背後的母親欄位上寫著「林董不要」，原來是董媽媽嫁給了姓林的爸爸後，冠了夫姓就成了讓人噴飯的名字。

照片曝光後網友紛紛留言表示「取名董不要也是很神奇啊」、「我發現媽媽的名字也可以拿來對爸爸調情欸」、「我爸看過一個阿嬤病人叫邱正妹」、「跟罔腰罔市其實是一個系列，阿嬤年代常出現的名字」。

還有人分享了其他爆笑例子「就像我媽媽嫁給我爸爸鄰居都叫他卞太（變態）」、「我曾外婆姓王，嫁給我曾外公後，就變成陶王氏（逃亡～～每次清明節都聽這個笑話～～）」、「我國中真的有一個老師姓林董耶…哈哈哈，而且名很像一種水果的名稱」。

文章來源：Dcard

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