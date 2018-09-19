2018年09月19日 16:43 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

半夜嚇人真的會嚇死人！最近有一名女網友，半夜安頓好孩子們，讓他們一一就寢，隨後便開心的，在樓下滑平板休息，豈料期間她卻覺得，天花板上似乎有人在盯著她，隨著方向看過去，瞬間被嚇到剩半條命，原來她的小兒子從樓中樓的間隔，探出頭盯著她，許多網友看到也嚇壞「我一定嚇到罵髒話」。

一名媽媽在《爆怨公社》PO文表示，半夜她將孩子們哄上床睡覺，眼看他們都已睡著，便打算休息一下滑平板，豈料期間她就覺得不對勁，往旁邊一看瞬間被嚇死「突然轉頭看了一下，第一次看到的時候差點沒被他嚇死，好險農曆七月半過了...」。

媽半夜偷滑平板！驚覺天花板有異狀 抬頭一看差點嚇死(圖翻攝自/爆怨公社)

只見一名小男孩，從樓中樓的間隔探出頭，且只露出眼睛的部分，倒掛看著母親，而長髮披散而下，乍看像是鬼片畫面，許多網友也嚇呆「剛看以為是娃娃，放大後嚇死了」、「看到當下心臟會停一拍…」、「咒怨4-重新開始」、「換成是我，我可能祖宗十八代都出來了，有心臟病可能也掛了」。

隨後，該母親也補充，她的兒子由於臉蛋較秀氣，而個性也很調皮囉嗦「想說幫他留頭髮看起來會可愛點，以降低被媽媽揍的機率」，而上面是樓中樓，也是孩子們睡覺的床，而小孩也很愛搞怪，總是喜歡在半夜用這招查勤，看媽媽有沒有偷玩平板，而她也強調不是想嚇人「那個...請以幽默角度看，會比較沒那麼想揍人」。