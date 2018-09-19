AV女優爽遇真愛 竟遭變態富二代「活活玩死」

AV女優爽遇真愛 竟遭變態富二代「活活玩死」（圖／翻攝自《每日郵報》）

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／綜合報導
庫德羅娃被人發現陳屍在富二代家中。（影片取自YouTube/Mail Online）

原以為遇見真愛，沒想到卻被恐怖情人玩弄致死！俄羅斯一名32歲富二代戴曼柯夫（Andrey Demenkov）性格乖張、變態暴戾，不僅涉嫌殺害21歲的AV女優女友，還造成3名妓女重傷。

綜合外媒報導，死者庫德羅娃（Olga Kudrova）是名應召女郎，同時也是AV女優，當初結識年輕多金的戴曼柯夫時，還向親友放閃曬恩愛，直呼遇到真愛，並餘今年年初為男友生下一名男嬰，不料好景不常，庫德羅娃近日卻被人發現慘死在男友的豪宅中。

警方調查表示，庫德羅娃被發現時，全身傷痕累累，生前至少曾被鈍器重擊百次，疑被活活打死，還被拖到浴缸內意圖要淹死她，但目前初步研判，庫德羅娃的致命傷是太陽穴遭到重擊所致，而男友涉有重嫌，警方正循線追緝下落。

據了解，戴曼柯夫有虐待女人的前科，且手法相當變態，除了庫德羅娃之外，戴曼柯夫才在7月綁架一名32歲女子，導致女方重傷，其受虐地點也是庫德羅娃陳屍之地。此外，另有3名妓女也同樣遭到戴曼柯夫虐致重傷，甚至傳出他也曾對一名女性友人下毒手，綁架監禁4天，將之當作性奴虐待，所幸女子最後趁機逃出，驚動鄰居才得以脫身。

AV女優爽遇真愛 竟遭變態富二代「活活玩死」 戴曼柯夫有虐待女人的前科，且手法相當變態。（圖／翻攝自《每日郵報》）
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