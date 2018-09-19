嬰哭1小時！保母賞巴掌打到紅腫 遭投訴嗆：我兒讓你打

嬰哭1小時！保母賞巴掌打到紅腫 遭投訴嗆：我兒讓你打(圖翻攝自/爆料公社)

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孩子哭鬧就該用耐心安撫，而不是動手逼他安靜。最近有一名母親，由於要去體檢，因此將女兒託給保母照顧，豈料1個小時後，將孩子接回來卻發現，她的臉頰出現紅腫，詢問保母後，對方竟表示因孩子一直哭，所以才賞巴掌嚇她，甚至理直氣壯的嗆「你來，我兒子讓你打回來」，讓許多網友看得相當氣憤。

女嬰母親氣得po網(圖翻攝自/爆料公社) 女嬰母親氣得po網(圖翻攝自/爆料公社)

嘉義一名媽媽將對話po上《爆料公社》，表示當天因要做體檢，於是將女兒送給保母照顧，但1個小時後，將孩子接回來時，卻發現她的臉頰紅腫，看起來還有掌紋，讓她氣得詢問保母，豈料對方不僅沒道歉，甚至直接表明「她來整整哭了1個多小時，我打她巴掌就是嚇住她」。

保母更回覆，明明有告訴該母親過程，沒想到還接到投訴「我也跟你道歉，還你是po上網，妳忘了之前我對妳的好，現在就這樣說我，我之前和妳當朋友都是演戲嗎？」，甚至還嗆「妳來，我兒子讓妳打回去，我話不是說假的」，離譜的說法，讓許多人看傻眼。

更曝光兩人對話內容，許多網友看得很傻眼(圖翻攝自/爆料公社) 更曝光兩人對話內容，許多網友看得很傻眼(圖翻攝自/爆料公社)

網友紛紛氣得表示「叫對方打自己兒子...乾你兒子屁事，當你兒子也真衰」、「這種保母的情緒控管有問題耶！小孩哭，怎麼可以打小孩巴掌！」、「前面就很火了，看到後面直接大傻眼，怎不說你本人過來讓我打個爽」、「這種褓母應該被撤照吧！」。

不過，事後保母朋友跳出來幫她喊冤，表示這張虐嬰照是假的，從認識她開始，就知道她是一名愛小孩的人，甚至為此還去考保母證照，她也從未打過自己的孩子，更強調「她還是我所認識的她，不想解釋，因為三人成虎，怎麼說都沒用，慶幸的是，她帶的所有孩子家長，仍然相信她」。

不過，事後有保母的朋友，跳出來幫她說話，更指照片是假的(圖翻攝自/爆料公社) 不過，事後有保母的朋友，跳出來幫她說話，更指照片是假的(圖翻攝自/爆料公社)
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