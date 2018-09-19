2018年09月19日 20:12 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

義肢女模選美！被酸靠殘疾獲季軍 她神回：我沒腿你沒腦(影片來源/youtube/Fanpage.it)

選美獲選是肯定，但有時得獎者不符合網友期待時，就會遭人言語攻擊。2018年義大利小姐選美大賽，於9月17日完美落幕，但其中殘疾人士波比(Chiara Bordi)，榮獲第三名卻引來酸民嘲諷，表示她是因殘疾才被同情獲選，波比對此則是理性回覆「我失去我的腳，但你們卻失去良心跟腦」。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Bordi（@chiarabordi_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 8 日 上午 3:52 張貼

綜合外媒報導，2018年義大利小姐選美大賽，由26歲馬吉倫(Carlotta Maggioran，音譯)得冠，而亞軍是21歲丹東尼奧(Fiorenza D'Antonio)，季軍則是18歲的波比(Chiara Bordi)，但獲獎名單出爐後，卻引來不少酸民砲轟，有人批第一名「她不醜，但說全義大利最美的女孩，肯定不是她...誰都看得出來她是靠背景的」。

而18歲的波比也逃不過批評，由於她在13歲時，因一場車禍失去左腿，從此必須靠義肢行走，但她沒有因此感到自卑，更是勇敢活出自己，還去挑戰划獨木舟、潛水等各種活動，也靠著這份勇氣參加選美，成為選美唯一的殘疾女模，但卻又因裝義肢，成為酸民諷刺的對象，對此她感到相當難過。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Bordi（@chiarabordi_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 16 日 上午 5:04 張貼

波比表示，「我對是否得冠一點都不在乎，我只是想告訴這個世界，就算經歷重大事故，仍然能活出美麗的人生」，對於不斷湧來的網路霸凌，她也展現智慧的神回「我失去我的腳，但你們卻失去良心跟腦」。網友更是鼓勵她「我覺得她很美，不只是外貌而已，她把自己的人生，活得更加豐富，我真為那些酸民感到羞愧」。