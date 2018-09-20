只是露出笑容！老師千人面前賞3巴掌 高中生含淚跳樓

只是露出笑容！老師千人面前賞3巴掌 高中生含淚跳樓(圖翻攝自/看看新聞)

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只是露出笑容，就要被當眾搧巴掌？大陸安徽一名16歲高中生，日前在開學典禮上露出笑容，豈料卻因此遭訓導主任叫出來，當著全校上千人打他3個耳光，事後又因相同理由被叫去罰站，讓他不堪其辱，最後打電話向父母道別，隨後就在學校裡跳樓身亡。

根據《看看新聞》報導，就讀高中二年級的小垚，本來就是一個內向的孩子，也不常與人發生糾紛，豈料開學典禮開天，期間他只是露出一個笑容，就被訓導主任叫上台，當著全校的面，賞他3個耳光，而此事沒有就此結束。

其父親無法接受，兒子只是露出笑容，就要被當眾羞辱(圖翻攝自/看看新聞) 其父親無法接受，兒子只是露出笑容，就要被當眾羞辱(圖翻攝自/看看新聞)

事隔四天後，訓導主任在開早會期間，又將小垚叫上台訓斥，甚至讓他在辦公室前罰站一個上午，豈料當日中午，他就打電話給父母，情緒顯得相當低落，表示希望他們能生第二個孩子，幫他盡孝道，而他的父母馬上驚覺不對勁，趕緊衝至學校，但仍阻止不了憾事發生。

他們抵達學校後，小垚已經跳樓自殺，緊急送醫搶救仍傷重不治。父母倆感到悲痛不已，表示「小垚的表情向來如此，微笑並不是針對誰，也不是不遵守紀律…」。事後，當地政府也成立聯合調查組，進駐該校調查此事，目前也已對涉事的教師，做出停職並接受調查處理的決定。

小垚悲痛不已，無法接受兒子逝世的消息(圖翻攝自/看看新聞) 小垚悲痛不已，無法接受兒子逝世的消息(圖翻攝自/看看新聞)
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