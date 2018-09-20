買彩券遇搶匪 8旬阿伯徒手打退歹徒

歹徒被頭髮花白的歐康納追著打，模樣相當狼狽（影片截圖）

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買彩券遇搶匪，8旬阿伯徒手打退歹徒（取自YOUTUBE）

薑是老的辣！愛爾蘭一名85歲的阿伯，日前到當地一間彩券投注中心消費，沒想到竟遇到3名持械歹徒上門搶劫，而手無寸鐵的阿伯竟一個人擊退搶匪，而事後老伯也拒絕所有採訪，並且霸氣的表示自己不是什麼英雄，他只不過是想要好好地玩一玩彩券罷了。

綜合外媒報導，上週六（15日）晚間，85歲的阿伯歐康納（Denis O'Connor）到了住處附近的一個彩券中心買彩券消遣，但卻在過程中遇到3名蒙面歹徒搶劫，其中2人手持鐵鎚進門就是一陣亂打，另一人則手持長槍不斷威脅店內顧客及店員。

根據曝光的監視器畫面中可見，當時除了歐康納以外，店內還有另外兩名客人及一名店員，而其中一位中年客人見到搶匪之後立刻嚇到從椅子上跌落，接著就爬到角落不敢作聲，另一人在見狀後也立刻趴地就範，但沒想到歐康納卻淡定的主動走向櫃檯幫助當時正和歹徒發生拉扯的店員。

在徒手打退一名歹徒後，歐康納甚至還拿起一旁的椅子追打另一名歹徒，眼見歐康納不斷反抗，不想自討沒趣的搶匪也陸續逃離現場，而在逃離過程中其中一名歹徒還試圖攻擊歐康納，但卻被他給閃過，更還被推倒在地，模樣相當狼狽。

當歐康納奮勇抵抗的新聞曝光後，歐康納拒絕了所有媒體的訪問，僅簡單的表示自己並不是什麼英雄，而這（擊退歹徒）也沒什麼大不了，完全不知道大家幹嘛反應這麼大，他只不過是想要安安靜靜地玩一場彩券罷了。

而當時在場的彩券行員工也表示，當時他一時間還反應不過來，直到拿著鐵鎚衝到他面前之後他才發現事情大條，但幸好勇敢的歐康納出面幫忙，歹徒才會無功而返。

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