受訪太緊張瘋狂道歉 波蘭16歲女模萌翻百萬網友

受訪太緊張瘋狂道歉 波蘭16歲女模萌翻百萬網友（翻攝推特）

友善列印
因為太緊張不知道要說什麼，所以先道歉再說（翻攝推特） 因為太緊張不知道要說什麼，所以先道歉再說（翻攝推特）

日本知名綜藝節目《日本！我來了》（YOUは何しに日本へ）會在機場尋找到訪日本的外國人，並且詢問他們來日本的理由及行程，節目組遇到的各式奇葩外國人更是造成不少話題。近日播出的一集節目之中就訪問到了一位來自波蘭的16歲女模，但由於這位波蘭妹受訪的緊張反應實在是太可愛，因此在節目播出之後也掀起網友熱議，相關片段上傳短短不到幾天，點閱數就超過了147萬。

從在推特上瘋傳的節目片段中可見，當節目的訪問者上前打招呼時，她就驚恐到幾乎說不出話來，即便是曾經學過5年日語，但實際上要和日本人對話還是讓她超緊張，甚至是還一度不知道要如何是好，只好瘋狂用日文鞠躬道歉，接著又因為太熱而把外衣給脫了跪在地上，可愛又天然呆的模樣讓不少網友通通戀愛。

在經過一番了解後，節目組才知道原來這位來自波蘭的可愛正妹叫做瓦蕾莉亞（Valeria），年僅16歲的她因為實在是太喜歡日本的文化，就寫了好多自我推薦的信到日本的公司，而這次能夠來到日本就是因為接到了一個女模特兒的工作。

而在節目播出後，瓦蕾莉亞的推特以及個人IG也立刻被網友肉搜出來，並發現她除了會上傳自拍照之外，還會貼出一些自己的繪畫，整個IG更是充滿了粉色氣息，讓不少網友看了之後都大讚：「太可愛了」、「是天使嗎？」、「可愛到我心臟都停了好幾拍」、「心臟被爆擊了！」

到最後還整個跪了（翻攝推特） 到最後還整個跪了（翻攝推特）
瓦蕾莉亞的ＩＧ充滿粉紅氣息（翻攝ＩＧ） 瓦蕾莉亞的ＩＧ充滿粉紅氣息（翻攝ＩＧ）
瓦蕾莉亞IG帳號
正妹老師相親！靦腆笑「太快樂...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。