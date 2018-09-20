受訪太緊張瘋狂道歉 波蘭16歲女模萌翻百萬網友

2018年09月20日 14:51 陳慶餘

因為太緊張不知道要說什麼，所以先道歉再說（翻攝推特）

日本知名綜藝節目《日本！我來了》（YOUは何しに日本へ）會在機場尋找到訪日本的外國人，並且詢問他們來日本的理由及行程，節目組遇到的各式奇葩外國人更是造成不少話題。近日播出的一集節目之中就訪問到了一位來自波蘭的16歲女模，但由於這位波蘭妹受訪的緊張反應實在是太可愛，因此在節目播出之後也掀起網友熱議，相關片段上傳短短不到幾天，點閱數就超過了147萬。

從在推特上瘋傳的節目片段中可見，當節目的訪問者上前打招呼時，她就驚恐到幾乎說不出話來，即便是曾經學過5年日語，但實際上要和日本人對話還是讓她超緊張，甚至是還一度不知道要如何是好，只好瘋狂用日文鞠躬道歉，接著又因為太熱而把外衣給脫了跪在地上，可愛又天然呆的模樣讓不少網友通通戀愛。

在經過一番了解後，節目組才知道原來這位來自波蘭的可愛正妹叫做瓦蕾莉亞（Valeria），年僅16歲的她因為實在是太喜歡日本的文化，就寫了好多自我推薦的信到日本的公司，而這次能夠來到日本就是因為接到了一個女模特兒的工作。

而在節目播出後，瓦蕾莉亞的推特以及個人IG也立刻被網友肉搜出來，並發現她除了會上傳自拍照之外，還會貼出一些自己的繪畫，整個IG更是充滿了粉色氣息，讓不少網友看了之後都大讚：「太可愛了」、「是天使嗎？」、「可愛到我心臟都停了好幾拍」、「心臟被爆擊了！」

到最後還整個跪了（翻攝推特）