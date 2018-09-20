囂張「裸拍族」攻佔全台 捷運景點賣場全淪陷

2018年09月20日 19:53 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名駕駛今（19日）凌晨行經國三甲往台北方向，準備開進隧道時，目擊一名長髮裸女在隧道亂逛，害駕駛差點撞上。不少網友懷疑是裸拍族進行「野外露出」，但事實上，裸拍族在公共場合拍照並非第一次，不管是知名景點、社區或是人來人往的捷運站、甚至是生鮮賣場早已淪陷。

3月裸拍族攻陷民生社區。(翻攝網路)

今年3月，網路便流傳一段女子在台北市民生社區掀開風衣三點全露的35秒裸拍影片，女子還對著鏡頭不斷喊說「下面好癢」，攝影師甚至直接伸手搓揉女子胸部，鏡頭還帶到「富錦街107巷」的路牌。經松山警分局調查，2人為情侶關係，當時開車經過此地，覺得這裡很適合裸拍，才會拍下影片留作紀念，並分享給其他裸拍族朋友，不料影片卻外流。

有網友帶著小孩到海邊遊玩，卻發現有裸拍團（翻攝爆料公社）

4個月前也有網友在三芝海邊發現一群全裸男女，無視旁人眼光，在海裡拍照遊玩，讓她無奈大嘆「請問台灣有開放到海灘有天體營了嗎？」；先前萬里沙灘也傳出有8女2男，背對著鏡頭全裸扭屁股，一旁還有人拿水管噴水，大玩濕身秀。

萬里沙灘先前野傳出有8女2男全裸上演濕身秀。（圖／翻攝自影片）

另外，新竹景點多，更是不少裸拍族的首選勝地，今年年初便有一位熟女在知名景點「蓮花寺公園」步道進行裸拍，除了不斷對著鏡頭扭腰擺臀、大跳鋼管舞，甚至當場與攝影師上演激情春宮秀，事後還將影片上傳至網站。

除了蓮花寺公園步道，十八尖山停車場、新竹縣公十三縣福園公園的假山步道，因為地點隱密，加上公廁設有保險套販賣機，淪為裸拍族的「砲台」。

北捷於2014年有女模闖入北捷裸拍。（取自網路）

此外，人來人往的捷運站、車廂、手扶梯，也是裸拍族的最愛，除了會刻意事先勘景、避開監視器，還會選在人少偏僻且班次間距較長的捷運站進行裸拍；其他包括知名連鎖家具行IKEA、賣場生鮮台上也接連成了裸拍族的取景地。

警方強調，若在公共場所裸體已觸犯《社會秩序維護法》，若再上傳網路分享，將觸犯《妨害風化罪》。