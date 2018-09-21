天文台緊急關閉FBI也介入 不是外星人！原來是有員工偷載兒童裸照

美國國家太陽天文台在本月6日突然無預警關閉（美聯社資料照）

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位於美國新墨西哥州沙加緬度山（Sacramento Mountains）的美國國家太陽天文台（Sunspot Solar Observatory）在本月6日突然無預警關閉，甚至還有大批的聯邦調查局（FBI）幹員到場，加上官方一直沒有正面回應此事，因此當消息曝光後也引發外界種種揣測，就有人認為是外星人現身才會驚動聯邦官員，結果近日天文台關閉的真相終於曝光，原來是有一名天文台的清潔工利用館內的無線網路下載與發送兒童色情圖片所導致。

太陽天文台日前透過臉書聲明表示，館內因為正在調查一起安全事件，因此為了安全起見決定暫時撤離人員，他們也會全力配合相關單位的調查，而在結果出爐前他們不會再發表任何言論。

由於該天文台和60多年前曾傳出發現外星人的羅斯維爾（Roswell）相距僅2小時車程，因此就有網友懷疑官方如此大陣仗，就很有可能是和外星人有關，而當地的警長也在受訪時表示，FBI只要求他們配合撤離行動，但到底實際發生了什麼事情它們卻絕口不提。

不過當時FBI為了搜索天文台而向法院申請的文件卻在近日曝光，原來FBI大陣仗搜索天文台的原因和外星人完全沒有任何關係，只是因為他們懷疑一位清潔工公器私用，利用館內收集天文數據的無線網路來下載及轉發兒童色情圖片，而FBI因為害怕這名清潔工會對其他人構成生命危險，才會要求關台並且撤離員工。

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