驚悚4分鐘！79歲老嫗遭暴力男掐脖濺血 求救畫面曝光

2018年09月21日 17:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

陳男靠著蠻力將老婦人壓制在地，甚至死命掐住對方脖子。（圖／翻攝自影片）

台中南區國光國小旁，昨（20日）清晨6時許發生一起隨機攻擊事件！一名79歲的老婦人晨運時，突遭38歲陳男掐脖倒地，造成婦人頭部受傷。有民眾拍下事發經過，只見老婦人毫無招架之力，不斷哀嚎求救，直到路人圍上前扯開陳男，婦人才得以脫困。

根據民眾拍下的影片顯示，陳男靠著蠻力將老婦人壓制在地，甚至死命掐住對方脖子，老婦人動彈不得只能微弱地發出求救聲，路人見狀後慢慢靠近，陳男不斷咆哮要路人後退，路人立即警告陳男放手，但陳不但不聽勸，還越壓越用力，直到3名路人聯手壓制，才順利拉開陳男，其餘路人則趕緊將嚴重受到驚嚇的老婦扶起。

警方獲報後，立即將老婦送醫治療，所幸沒有大礙，但驚嚇過度因此先行返家休息。至於陳男則因為情緒狀況不穩，警方將其強制送醫，並通知社福單位協助。

驚悚的4分鐘畫面曝光後引起網友撻伐，「看影片都起雞皮疙瘩了」、「連老人家也下手，這社會真的太恐怖了」；也有人質疑為何錄影者不幫忙救人，有網友則回應「錄影者是女生，影片這名男子都需要靠三男制伏了，且也要有證據才能提供後續處理」。

另外也有網友表示「一般人沒遇過發起神經來的精神病患才會在那講風涼話，我婆家那個大姑瘋起來要2個警察2個救護員才搞得定，因為她體型龐大，更何況是影片中的男人，救阿嬤的3人很了不起了，有時候弄不好受傷的反而是自己，檢討救人者的真的很有事，就別哪天自己遇事了沒人肯救你」。