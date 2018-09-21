大一新生「4箭穿貓」丟棄垃圾桶 校方霸氣開除

大一新生「4箭穿貓」丟棄垃圾桶 校方霸氣開除（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導

大陸湖北經濟學院一名大一新生，日前因為用弓箭射殺流浪貓，引起網友震怒。校方對此發布公告，表示已對涉事的大一新生進行退學處理，並將進一步加強學生的管理和及教育。消息一出，網友大讚「痛快！」

網路上日前瘋傳湖北經濟學院有一隻小白貓身中4箭，被丟棄在垃圾堆中，雖然緊急被送醫搶救，但還是為時已晚，救不回無辜的小生命。

小白貓中箭的照片PO往後引來網友罵聲一片，不少人心疼小小身軀就要遭受如此大的折磨，一名網友17日更在微博發文痛批「大一新生帶弓箭射殺流浪貓。那隻貓是之前我在一粟堂二樓小洞裡意外發現的那隻小奶貓啊！為什麼，一個這麼漂亮的異瞳白貓被大一新生用弓箭射殺，現在流行學校帶弓箭？這次射殺貓，下次會射殺人嗎？」

對此，湖北經濟學院18日證實，射貓者確定為該校繼續教育學院與武漢時代科技專修學院聯合舉辦的項目班的大一新生，並火速祭出退學處分。儘管有人質疑校方處理過當，但網友卻紛紛叫好，力挺校方作法，「我認為校方幹得漂亮，還有底下評論說給他一個機會，他給過貓機會了嗎？貓招他惹他了？還有一起拍短片的也應該處罰，他是從犯！」另外也有人提醒，「開除不是結束，還需要強制心理輔導。否則危害社會」。

大一新生「4箭穿貓」丟棄垃圾桶 校方霸氣開除 遭射殺的流浪貓被4箭穿體。（圖／翻攝自微博）
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