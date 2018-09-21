他整理母親遺物驚見珍藏42年情書 網：美麗的愛情都是從搞笑開始的

他整理母親遺物驚見珍藏42年情書 網：美麗的愛情都是從搞笑開始的（圖／翻攝自《Mobile 01》）

友善列印
／綜合報導

一封在簡單不過的信紙，裡面所寫的字字珠璣，對收信人而言皆視為珍寶。有網友在網路上透露，母親告別式在即，這幾天整理其私人物品時，發現在她平常收存印章及重要證件的長夾包裡，看到了一個用夾鏈袋包裹的舊信封，信封內有一張被撕成數片的信紙，經拼湊後竟然是一封42年前年父親寫給母親的情書，滿滿洋蔥讓網友直呼「美麗的愛情都是從搞笑開始的！」

原PO昨（20日）凌晨在《Mobile 01》論壇上PO文講述，「原來當年有個從台北去羅東工作的小夥子對媽媽一見鍾情；在一個寂寞難耐、思念滿溢的夜晚，用公司的信紙自以為浪漫地苦思整夜，寫了一封七言絕句的情書，不料第二天交給媽媽時她嫌肉麻，在他面前撕掉說不看，但沒有想到那封信其實一直都被好好收藏了42年…」。

如今，那位在1976年寫下這封情書的小夥子噙著淚說著「我要把這封信燒給她，讓她繼續帶著。」而原PO也紅著眼眶回應「好，我知道了，爸」。原來故事中的主角就是原PO的爸媽，兩人攜手走過半個世紀，原PO感觸頗深，「謹以此文紀念我的媽媽當年那份藏在心中說不出來的悸動。」

文章一出感動不少網友，紛紛留言回應「故事和情書雖短，卻是長情了一生一世的雋永情感」、「令人羨慕的愛情」；也有眼尖的網友被信紙上的塗鴉給吸引，打趣說道「原來樓主父親就是傳說中江南四大才子之一，祝枝山…那鳳凰傲意圖，是真跡」、「美麗的愛情都是從搞笑開始的」。

文章來源：mobile01

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