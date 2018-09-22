高中妹子被拐賣！急中生智反將美艷人口販子賣了

2018年09月22日 07:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸一名農村少女劉慧，幾年前出遊時，遭到一名年約30歲的漂亮人口販子劉梅拐賣，所幸她急中生智，將對方騙得團團轉，基於報復心態，最後還以人民幣500元（約合新台幣2250元）的價格，將劉梅賣給一個70幾歲的老頭，最後劉梅不僅被老頭性侵，還被轉賣給村里的光棍。事件曝光後，劉梅被判無期徒刑，劉慧被判3年徒刑，其父母不服上訴，如今二審結果出爐，劉慧改判無罪，大陸網友同聲叫好，笑虧「人不販我！我不販人！」

綜合陸媒報導，劉慧幾年前搭火車進城遊玩，傍晚要回家時卻發現錢包不見了，所幸一名年約30歲的劉梅伸以援手，答應要借錢給劉慧搭車，不過前提是要先陪她去舅舅家一趟，劉慧也不疑有他，便一同前往，隨後劉梅藉口有要事和舅舅商談，要劉慧先進房間裡休息。

躺在床上的劉慧越想越不對勁，心想，「不會是遇到人販子了吧？」她推門卻發現被反鎖在屋裡，最後趕緊搬了張椅子貼在氣窗口偷看，沒想到卻驚見劉梅正在和一名又瘦又髒的中年男子討價還價，「水靈靈多好的啊！大白天不好直接帶走，等天黑就給您送去！」雙方同意以4000元人民幣（約合新台幣1.8萬元）價格成交。

意識到自己被人口販子拐賣後，劉慧先是躺在床上裝睡，等到劉梅進來後，說要帶她出去串門，劉慧心生一計，趁機跟劉梅講自己有3個好姐妹，4人曾說好，有福同享，所以她想讓那3人跟她一起去工作。劉梅一聽隨即上鉤，傻傻地跟著劉慧回家，並先行入住旅館，等著劉慧的好消息。

總算逃出生天的劉慧走在街上，越想越氣，基於報復心態，以500元人民幣的仲介費用，將劉梅轉賣給路邊一隻眼睛失明的老頭。回家後的劉慧向父母親坦承一切，並立即報警逮人，沒想到警方循線調查發現，買下劉梅的老頭也是個人口販子，他性侵完對方後又轉手賣給了村裡的一名光棍。

事後法院對涉事人等提出公訴，劉梅因拐賣人數多達6人，被判無期徒刑；「舅舅」、「舅媽」判處10年；獨眼老頭則因性侵、拐賣被判18年；買下劉梅的光棍被判2年；而劉慧也因拐賣婦女罪被判了3年。

劉慧父母不服判決，提起上訴，律師強調，劉慧犯案當天未滿18歲，再加上沒有主觀犯意，且助警方抓住4名人口販子，如今二審判決改判劉慧無罪。消息一出，網友大讚「這…高手在民間啊」、「機智版的正當防衛！」還有人笑虧「我以為在看短文小說」、「電視劇都不敢這麼演」。