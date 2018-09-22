好心收留同鄉一晚 女子拒絕求愛竟慘被扁成豬頭

女子因為拒絕求愛，竟慘被打成豬頭（翻攝太陽報）

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英國一名女子日前到土耳其遊玩，並且在當地一間酒吧遇到同樣來自英國的男子，由於對方表示自己晚上沒地方可住，女子就好心邀請他到自己下榻的飯店來住一晚，沒想到男子竟得寸進尺表示想要和她發生關係，而女子在拒絕之後卻反被打到破相慘變豬頭。

根據《太陽報》報導，英國一名35歲的女子希金森（Emma Higginson）日前前往土耳其遊玩，並且在酒吧巧遇同樣也是來自於英國的馬歇爾（Declan Marshall），在外地遇到同鄉的兩人也因此相談甚歡，過程中馬歇爾表示自己晚上沒有地方可以睡覺，而希金森則表示可以把她飯店房間外的沙發讓給他睡。

沒想馬歇爾卻是醉翁之意不在酒，當天晚上他就向希金森表示想要發生關係，希金森在聽到之後當場果斷拒絕，但馬歇爾疑似是不滿遭拒，竟當場見笑轉生氣出手痛毆希金森，導致本來眉清目秀的希金森慘被扁到破相，整個人變成豬頭，血跡更是噴滿了房間。

報導指出，馬歇爾目前已經被土耳其警方逮捕，而希金森也正在醫院接受治療，不過由於語言不通，因此她的家人也希望能夠在情況穩定後回到英國治療，並且在網路上發動募款來支付相關的法律以及醫療費用。

飯店房間床單、地板上布滿血跡（翻攝太陽報） 飯店房間床單、地板上布滿血跡（翻攝太陽報）
下重手的馬歇爾已被逮捕（翻攝太陽報） 下重手的馬歇爾已被逮捕（翻攝太陽報）
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