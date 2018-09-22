男子狂笑飆車輾過13隻鴯鶓 影片曝光澳洲人全怒了

男子狂笑飆車輾過13隻鴯鶓 影片曝光澳洲人全怒了（翻攝每日郵報）

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男子狂笑飆車輾過13隻鴯鶓 影片曝光澳洲人全怒了（取自YOUTUBE）

澳洲一名男子，日前開車輾過數十隻正在路上行走的鴯鶓（Emu，音同「兒苗」），並且一邊大笑一邊將過程拍下，男子慘忍的行徑曝光後引發澳洲全國上下震怒，事後男子也因此遭到網友肉搜，並被指控虐待動物、超速、開車使用手機等罪名，案件預計將於11月開庭審理。

根據《每日郵報》報導，本週三一段虐待動物的影片在網路上曝光，一名男子用時速120公里的速度輾過在路上行走的野生鴯鶓，並且在過程中數著他輾過的數量，甚至還一邊大笑表示「太棒了」。由於鴯鶓是澳洲國徽上的其中一隻動物，和袋鼠一樣是來自澳洲的原生物種，因此在影片曝光後男子的惡行也立刻引發網友眾怒，紛紛開始肉搜這名撞鳥男。

一名匿名的女子就透露，這名撞鳥男是她的前男友、現年20歲的麥可唐納（Jacob Macdonald）。報導指出，麥可唐納在與女友分手之後行為就日漸偏激脫序，家住在澳洲南部平納魯（Pinnaroo）的他平時喜好打獵，父親是一名農夫，母親則是一名警察。

對於麥可唐納的惡行，澳洲皇家防止虐待動物協會（RSPCA）也透過發言人指出，他們完全無法容忍這種讓人感到噁心的慘忍行為，而麥可唐納也在事後被指控虐待動物、超速駕駛、開車使用手機等多項罪名，他預計將會在11月出庭，一旦罪名成立，他最高可被判處入獄5年以及2.2萬澳幣（約新台幣49萬）的罰款。

鴯鶓是現存世上除了鴕鳥以外最大的鳥類，僅分布於澳大利亞，是國徽上的動物之一（shutterstock） 鴯鶓是現存世上除了鴕鳥以外最大的鳥類，僅分布於澳大利亞，是國徽上的動物之一（shutterstock）
澳洲國徽左邊是袋鼠，右邊就是鴯鶓（翻攝維基百科） 澳洲國徽左邊是袋鼠，右邊就是鴯鶓（翻攝維基百科）
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