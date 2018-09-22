返鄉人潮擠爆高鐵！對號車廂站滿自由座乘客 兩派網友吵翻了

2018年09月22日 13:42 陳慶餘

中秋節3天連假，高鐵為了舒緩南下返鄉人潮，雖然在昨（21）天下午及晚間緊急加開車次，但人潮仍然擠爆高鐵，就有乘客不滿自己買了對號座車廂的座位，走道卻站滿了自由座的乘客，結果相關影片曝光後卻引發兩派網友論戰。

一位網友昨晚在臉書社團「爆怨公社」貼出影片，並表示自己買的是對號座的車廂，但走道上卻站滿了自由座的乘客，明明高鐵就規定自由座乘客不得占用對號座的車廂，讓網友氣得大罵：「一早搶票買對號座位的是呆子？高鐵人員經過就當作沒看到一樣走過去；別跟我說大家只是想返鄉過節，這不能成為合理的藉口！」

沒想到貼文曝光後卻引發兩派網友論戰，有人認為這是非常時期通融一下也無訪，「別人站著坐車有影響到您嗎？」、「站的人都沒哭了，坐的人是抗議啥？何況你坐下來也是玩手機聽音樂看影片，大家都趕著回家過節，這真是沒啥同理心」、「買自由座真的是擠到上不了車，大家都是要回家，體諒一下吧！」

不過持反面意見的網友卻認為，「當你坐著有人一直晃你椅背 或屁股對著你的臉那感受才是無限白眼」、「買自由座的沒位子去哪站跟我沒關係，別佔到買票人的權益就好，還有高鐵是不是該人數控管了？」、「體諒不是用在這個時候，畢竟人家說有廣播不能站在對號車廂，如果有開放當然無話可說，但是就是沒開放，所以不要總是一副要人家體諒」。