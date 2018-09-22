天天到收容所幫貓咪梳毛 美國「度估阿伯」一夕爆紅

天天到收容所幫貓咪梳毛 美國「度估阿伯」一夕爆紅（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）

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阿伯和貓咪神同步呼呼大睡的可愛模樣也笑翻不少網友（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.） 阿伯和貓咪神同步呼呼大睡的可愛模樣也笑翻不少網友（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）

美國一名75歲的老伯伯，因為實在是太喜歡貓咪，因此就會天天到當地一間貓咪收容所去報到幫貓咪疏毛，但也許是上了年紀，這位阿伯常常一邊梳一邊「度辜」（打瞌睡），由於阿伯在半夢半醒之間幫貓咪梳毛的行為實在是太可愛，收容所的員工在發現之後就偷偷的拍照PO網，沒想到相關照片卻大受歡迎，讓收容所的收到的捐款一夕爆增超過2萬美金（約新台幣61萬），而這位「度估阿伯」也因此爆紅。

綜合外媒報導，75歲的老伯勞爾曼（Terry Lauerman）是個資深貓奴，而他不知何故在6個月前突然帶著一把梳子跑到收容所「Safe Haven Pet Sanctuary」表示想幫貓咪梳毛，本來偶爾來到訪一次的他也漸漸疏上癮，到現在則是天天都會現身來幫貓咪梳毛，而收容所也因此邀請勞爾曼成為正式的義工。

不過也許是因為上了年紀，勞爾曼在幫貓咪梳毛時卻常常打瞌睡，若是睡到一半醒來時則會繼續疏，然後就會再度睡著，有時一旁的貓咪甚至也會陪著一起睡覺，沒想到這樣可愛又溫馨的畫面被收容所的員工拍下PO網後，卻讓勞爾曼一夕之間爆紅，照片在短短不到兩天就突破6萬讚以及1.6萬次轉貼。

從曝光的照片中可見，勞爾曼會坐在沙發上幫貓咪梳毛，有時甚至還會直接躺在沙發上睡著，有趣的是不管他在幫哪一隻貓咪梳毛，這些貓咪都會乖乖地守護在旁邊，或者是加入勞爾曼的行列一起呼呼大睡。

而在得知他和貓咪一起打瞌睡的照片爆紅後，收容所收到的捐款也一夕爆增，讓勞爾曼也感到相當不可思議，不過他也坦承完全不知道臉書倒底是什麼東西，更搞笑的表示他自己平常真的很愛打瞌睡，但萬萬沒想到會因為這樣爆紅。

收容所兩年來收養了超過300隻貓咪（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.） 收容所兩年來收養了超過300隻貓咪（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）
收容所兩年來收養了超過300隻貓咪，這隻橘貓更高齡18歲（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.） 收容所兩年來收養了超過300隻貓咪，這隻橘貓更高齡18歲（翻攝臉書Safe Haven Pet Sanctuary Inc.）
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