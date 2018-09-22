2018年09月22日 15:51 陳慶餘

為丟垃圾起爭議！男怒嗆鄰居「射我啊」 結果慘被亂槍擊斃（取自YOUTUBE）

美國德州一名37歲男子男子霍華（Aaron Howard），日前因為丟垃圾的問題和鄰居米勒（John Miller）和他的兒子麥可（Michael Miller）起爭議，沒想到他們卻帶著槍到場，而在雙方嗆聲過程中霍華見到對方有槍，於是就嗆聲「射我啊」，結果米勒父子就真的開槍射擊將霍華擊斃，驚悚過程全被霍華的未婚妻柏克斯（Kara Box）給拍下。

綜合外媒報導，本起事件發生在本月1日，當時霍華和米勒因為一張廢棄的床墊起爭議，當時霍華將這張床墊扔在後巷的空地上準備回收的行為引起米勒不滿，於是米勒就將床墊般回到了霍華的家門口，而霍華在見狀後也立刻再度把床墊搬回空地，雙分因此爆發激烈衝突，米勒父子更是帶著手槍及霰彈槍到場，場面相當火爆。

從曝光的影片中可見，霍華不斷用高分貝的影片像米勒父子嗆聲，而米勒則是不甘示弱的反嗆霍華，表示霍華若是在靠近他就要開槍，這時拍攝影片的柏克斯則出言反嗆「你們不能射我老公」，但霍華仍卻不斷嗆聲，要對方開槍射他，結果霍華德就這樣被連開四槍，在送醫過程中不治身亡。

事後，開槍的米勒父子也被以一級謀殺罪名逮捕，但兩人目前則是以2.5萬美金（約新台幣75萬元）交保，公開影片的柏克斯則表示開槍的米勒父子應該要待在監獄把牢底座穿才對。