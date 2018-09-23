牆流出黃稠黏液！住客一沾發現甜甜的 崩潰求救：聽到嗡嗡聲

2018年09月23日 07:59 邱柏玟

許多民眾在選擇居住的環境時，通常都會審慎考量，避免住進有問題的房子。近期有一名男子在網路上呼救，提到自己居住的房間牆壁流出黃色濃稠黏液，用手一沾才發現是「蜂蜜」，而且懷疑房內冷氣管線中藏有蜂巢，不知道該如何是好；有網友馬上給出解決方式「找動保處」，也有不少人開玩笑「可以自產自銷了」。

原PO發現房內牆壁流出的黃色液體居然是蜂蜜。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

昨(22)日晚間有一名男網友在臉書社團發文求救，表示日前在房內就能聽到「嗡嗡嗡」的聲音，有發現蜜蜂在自家冷氣管線的隔板築巢，但礙於住家位於三樓，他感覺不好處理就沒有請人來；豈料，沒多久房內牆壁卻不斷流出蜂蜜，讓他超無奈，不知道該找木工處理還是通知消防隊。

有網友建議原PO先用保鮮膜接住流出的蜂蜜，避免家中流得到處都是。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

原PO拍下房內牆壁流出蜂蜜的樣子，讓許多網友感到嘖嘖稱奇，「現在蜜很貴，可以多收集一點」、「一天應該可以收成一次欸，現撈的蜂蜜」、「絕對0成本，要發財了」、「想吃蜂蜜就用手挖一下，挺方便的欸」、「重新規劃蜂蜜友善通道，定期定量自產自足的蜂蜜耶」、「羨慕有天然的蜂蜜」、「好神奇的自然現象呀」。

原PO還照網友建議，找「適合的容器」接蜂蜜。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

不過，有一些網友也中肯地提出解決方式，建議原PO打電話給動保處，或是1999專門處理昆蟲動物的專線；台灣大多數民眾在家中發現有蜂巢或是蛇，第一時間都會先打給消防隊求助，但這些並非警消人員的專業處理項目，而新北市106年10月起就已將相關案件轉交給動保處，所以民眾若在家中發現蜂巢或是有蛇，都應向動保處求援。