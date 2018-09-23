女路人遭車撞輾斃 駕駛負責自首結局超展開！

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

馬路如虎口，走在路上可能一個不小心就成了車輪下的亡魂。最近大陸山東有一名王姓男駕駛，為了閃避突然停下的機車騎士，意外撞到一名女子甚至將她輾過，讓他當場十分錯愕，躊躇許久才報警自首；沒想到警方聽完他的證詞，竟冷靜地表示「犯人不是你」，而是另一名李姓男子肇事逃逸。

綜合陸媒報導，山東臨沂市有一名王姓男子日前開車在路上，遇到一輛電動機車突然停在路中間，他閃避時疑似擦撞到一個「人形物體」，察覺不對勁時他馬上下車查看，竟發現一名女子渾身是血倒在路邊；事發當下他嚇得不知所措，但經過思量後仍決定報警自首，面對自己犯下的過錯。

王男到警局自首後向警方闡述整件事情經過，但警方聽完王男的供詞，和現場事故留下的物件做比對，發現地上遺留的是紅色車體碎片，和王男開的白車轎車不符，除此之外馬路上有兩道明顯的「雙輪貨車」煞車痕；在調閱監視器後，確定肇事者並非王男，而是一名李姓駕駛。

警方循線逮捕到李男，他才坦承「當時我慌了…」，而他則表示死者穿越馬路前，他有狂按喇叭跟閃燈，但女路人仍沒注意到，他強調「要是空車我也就煞住了，但沉車(有載貨)煞不住」，後來因為太過慌張才會肇事逃逸，目前李男已被刑事拘留；而王男則被警方告知「犯人不是你」，才放下重擔。

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