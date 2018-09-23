廉航驚變大怒神！乘客遭甩飛「頭撞破天花板」 髮絲黏上面超驚悚

廉航驚變大怒神！乘客遭甩飛「頭撞破天花板」 髮絲黏上面超驚悚(圖/ 翻攝自微博@黑眼小胖豬)

友善列印
／綜合報導

現在有越來越多人出國選擇搭廉航，但飛行安全卻往往是一大隱憂。最近大陸廉航春秋航空有一班泰國飛往上海的航班，飛行途中發生無預警「急速墜降」，造成多名未繫上安全帶的乘客被拋飛，其中一名乘客頭部更直接撞破機艙天花板，髮絲殘留在夾縫中的畫面，令人看了怵目驚心。

綜合陸媒報導，日前有一名女網友在微博發文，分享自己搭廉航的驚魂記，21日她搭乘大陸廉航春秋航空泰國飛往上海浦東的9C-8522航班，飛行途中突然遭遇「自由落體」式的急速降落，她親眼看到多名乘客因為沒繫上安全帶，當場被拋飛的畫面，甚至看到一名年長的乘客用頭部直接撞破機艙天花板，「腦袋開花，天花板連燈泡都被撞破」。

許多網友看到機上乘客因急速墜降，頭部直接撞破機艙天花板，而髮絲還殘留在上頭，直言看了感到驚悚。 許多網友看到機上乘客因急速墜降，頭部直接撞破機艙天花板，而髮絲還殘留在上頭，直言看了感到驚悚。(圖/ 翻攝自微博@黑眼小胖豬)

這起突發事故讓她就此對搭機有陰影，而其他搭乘同班機的乘客也在底下留言，「還好我有綁安全帶，看到頭髮黏在天花板上好驚悚」；有另一名乘客跳出來表示，「不是氣流造成的，實在搞不清楚，是飛機往下掉」，他們質疑客機有發生內部問題。

不過，當天浦東機場在飛機尚未抵達時，就已調派多名醫護人員和救護車在現場等候，後來因為「急降事故」受傷的乘客，有年長者、孕婦和空服員等人都被馬上移往醫院治療，沒有傳出任何人死亡的消息；而航空公司和當地民航局都並未對此事故做完整聲明，民眾只能記取教訓，飛行途中都得繫上安全帶，以免遇到突發狀況。

當天浦東機場在飛機尚未抵達時，就已調派多名醫護人員和救護車在現場等候。 當天浦東機場在飛機尚未抵達時，就已調派多名醫護人員和救護車在現場等候。(圖/ 翻攝自微博@黑眼小胖豬)
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