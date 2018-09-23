中秋悲劇！媽媽尿急上廁所 百人圍觀2歲女兒墜28樓慘死

中秋悲劇！媽媽尿急上廁所 百人圍觀2歲女兒墜28樓慘死(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

大陸江蘇有一對父母平時因為在台灣工作，近日特地帶著一對2歲4個月大的雙胞胎女兒回鄉過中秋節；20日早上媽媽去廁所時，其中一名女兒竟從28樓住處墜落身亡，當場慘死吸引百人圍觀，畫面十分令人痛心。

女童疑似因為想找媽媽才爬到窗邊不慎墜樓。 女童疑似因為想找媽媽才爬到窗邊不慎墜樓。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

據《梨視頻》報導，來自江蘇揚州的一對父母帶著一對2歲4個月大的雙胞胎女兒到台灣工作，近日適逢中秋佳節，他們便一家人返鄉過節；在20日上午，保母跟著奶奶出門買菜，留媽媽一個人在家顧雙胞胎，當媽媽看到她們專心看電視時，便找到空檔去了一趟廁所，但一回到客廳發現其中一個女兒不見了。

原來當媽媽去上廁所時，其中一名女童急著找媽媽，就自行爬到窗口，一不小心就不幸從28樓高的住處墜落，瞬間跌到大樓外的水泥陽台上，因為強烈的撞擊發生巨響，吸引周遭住戶上前圍觀；有目擊者心有餘悸地表示，「當時聽到巨響，探頭看才發現一名女童掉下來，太可憐了」。

儘管事後有醫護人員趕到現場，但女童經急救後仍宣告傷重不治。 儘管事後有醫護人員趕到現場，但女童經急救後仍宣告傷重不治。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

儘管事後有醫護人員趕到現場，但女童經急救後仍宣告傷重不治，而女童墜樓原因及責任歸屬仍待警方進一步調查；媽媽也萬萬沒想到自己短短幾分鐘上廁所，竟會導致這起憾事。

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