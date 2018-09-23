男大生宿舍內打赤膊 被看光光還遭投訴：不要太暴露

男大生宿舍內打赤膊 被看光光還遭投訴：不要太暴露(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

宿舍對許多大學生來說，是第二個家，但舒服地待在自己住的地方也會被投訴！大陸江蘇的南京師範大學有一棟男生宿舍被女學生投訴，稱男學生在宿舍內打赤膊太暴露，讓她們感到不舒服；對於女生宿舍的投訴，讓許多男學生很頭痛，直言「被看光還遭投訴，當男生真不容易」。

綜合陸媒報導，江蘇南京師範大學有宿舍讓同學入住，其中第4棟的女生宿舍可以看到第5棟男生宿舍內部，近日女生卻投訴男生平時「太暴露」，因此舍監只好在20日寫下，「請第5棟同學在宿舍注意穿著，不要大面積暴露，第4棟女生投訴」。

有男同學面對女同學的投訴，忍不住感慨「當男生還真不容易」。 有男同學面對女同學的投訴，忍不住感慨「當男生還真不容易」。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

男生宿舍遭到投訴讓許多男同學很傻眼，其中一名男大生感嘆，「基本上一回到宿舍就會光著膀子(上身)，脫掉上衣」，因為最近天氣炎熱的關係，大多數男大生回到宿舍都會脫掉衣物，而他們也認為宿舍是私人空間，「在宿舍做什麼都是我們的隱私，我有權利穿或不穿，況且你們(女生)不是先觀察的話，怎麼會知道我們不穿衣服？」

男同學們認為自己被看光光，還要被女生投訴叫他們不要太暴露，實在說不過去；也有其他女同學替他們說話，認為那些去投訴的女生太誇張，「你總不能要求他(男同學)一天到晚穿著衣服吧」、「宿舍就像家一樣，回家一定是讓自己處在最舒服的狀態」，覺得同學間可以互相體諒。

這起紛爭曝光後，引起當地網友熱烈討論，「我們男宿舍和女宿舍相對，我們有時還是只穿內褲」、「自己偷窺別人還倒打一把，作賊喊捉賊」、「人家穿啥關你什麼事？有本事就別看」、「沒有檢舉女學生偷窺就不錯了吧」。

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