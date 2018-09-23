工作金額弄錯被酸「還好不是污錢」 過來人曝老闆這樣測人性

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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一般人工作時不求有功但求無過，日前有一名是上班族的網友吐苦水，說自己在小公司上班，前陣子因為辦活動，老闆娘給他一筆現金統籌運用；日前在結算金額時，發現餘額多出4千元，確認後是少給講師錢。而他的失誤被老闆娘酸「還好不是污錢」，讓他感到不舒服，但有過來人透露，「老闆故意測試人性吧」。

21日有一名網友在論壇《批踢踢實業坊》分享職場經驗，他說自己在一間小公司上班，老闆和老闆娘平時都與他們一起待在辦公室，不久前公司主辦活動，他被賦予統籌運用活動金的職權，負責保管一筆現金；到了20日時，老闆娘請他結算金額，卻發現餘額多出4千元，經過確認後才發現是少給講師費用，強調給講師費是裝在信封裡，所以沒注意到裝錯錢。

原PO表示自己已經向講師致歉，事後也有將金額補給他們，但老闆娘對他在工作上的出差錯，在辦公室內當著所有人的面，冷冷地說，「還好只是講師費少給，不是污錢」；儘管他聽到這句話很不舒服，但他知道是自己先出錯，不過，身邊的朋友大多數認為老闆娘的話很過份。

有一些網友看完紛紛表達自己的想法，「說者無意，聽者有心」、「你做錯事被罵很正常吧？這樣都受不了太玻璃心了」、「要是我我會超不爽，憑什麼被懷疑污錢」、「這超過份欸，上司在懷疑你的人格，這我會開始投履歷」、「很不舒服啊，以後這種錢的事情盡量推辭吧！不然她都已經敢這樣說了，下次只會吃力不討好」。

還有一名過來人分享自己的經驗，「錢的事情本來就要很小心的，你知道有些老闆給員工公款時會多給個1千元，看看員工會不會以為老闆算錯錢自己污掉嗎？我以前學生打工時就發生過，以前單純真以為老闆算錯錢當面還給老闆，後來出社會才知道這是在測試人性啊」。

文章來源：批踢踢實業坊

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