2018年09月23日 15:50 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

學生爸爸深夜問女老師「睡了沒？」 竟獲網友大讚：挺爺們的(圖/ 翻攝自微博)

大多數人在求學時期都曾遇過作業不會寫，或是作業寫不完的經驗，但學生家長通常只會盯著他們不管多晚都要把作業寫完。最近大陸有一名小學生的爸爸深夜裡，在家長與老師的聊天群組問女老師「睡了沒？」，聽到對方表示睡了，竟劈頭大罵她給小孩太多作業，竟獲不少家長支持，大讚該名爸爸「挺爺們的」。

綜合陸媒報導，最近大陸網上瘋傳一組老師和家長群組的對話截圖，一名小學生的爸爸在深夜12點左右於群組內發聲，「老師，睡了沒？」並標記該名女老師，對方沒多久就回應「睡了，有事嗎？」，下一秒該名爸爸劈哩啪啦痛罵，「你睡覺了，我閨女還沒睡覺呢？妳睡什麼睡？妳給孩子那麼多作業，憑什麼妳能睡覺？我孩子12點不能睡覺？」

除了該名爸爸氣沖沖地講出心裡話，有其他家長馬上附和，「我家孩子也沒睡，在做作業呢」，還有其他人紛紛大讚他；沒想到女老師卻做出讓眾人傻眼的舉動，直接剔除發聲的學生家長，並表示「這家長已經被請出去了，還有哪個想出去的？」

女老師的反應讓不少家長覺得不妥，跳出來緩頰，「老師妳這樣做有些不妥吧？主要是這些題目我們不會做，孩子做不完到學校還要罰站」、「就是啊，家長如果會做也不用等到現在還不睡」、「現在孩子上個學真累」。

而女老師和家長一來一往的對話內容曝光後，有大票網友表示支持勇敢發聲的爸爸，因為有不少家長通常都只敢怒不敢言，「所有老師都不覺得自己給的作業多」、「現在小學老師太跩了吧，小學生作業不至於給那麼多吧」、「這個爸爸做的挺爺們的，給讚」、「老師可以動不動把家長踢出群聊？」

但有些人則支持女老師的做法，「這位老師太敬業，半夜還在回群聊，應該不回覆就好」、「現在家長難當，老師更難當」、「大家都去當老師試試看，看看老師一天到晚到底輕鬆不輕鬆」。不過，近日大陸一些老師給學生的作業讓不少家長驚呆，像是「數1億粒米」作業就引起爭議，有網友估算「從1數到1億理論上需要一年時間，所以這份作業可能要1年後才能繳交」。