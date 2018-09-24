離譜媽任男友性侵8歲女兒 害她懷孕生子遭重判160年

2018年09月24日 07:54 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

感情問題如果牽扯到小孩，往往造成他們身心受傷。美國一名34歲男子尼可拉斯(Nicholas Deon Thrash)多年前開始性侵女友年僅8歲的女兒，更造成她在10歲時懷孕並在2017年生下一子；尼可拉斯被逮後竟聲稱自己是清白的，但最近法官仍堅持重判他160年刑期，而受害女童已被送往療養院接受治療。

綜合外媒報導，美國印第安那州一名媽媽帶著年僅8歲的女兒，和男友尼可拉斯同住，但她卻任由男友性侵年幼的女兒；直到女兒上學要試穿跳舞的服裝時，媽媽發現女兒肚子異常隆起，才得知她懷孕了。

豈料，女童媽媽為了掩蓋尼可拉斯的罪行，還對外表示女兒懷的小孩是同校同學的；她更多次試著帶女兒到診所墮胎，不過都被醫師拒絕，最後女童懷孕的消息越滾越大，到了2017年5月女童其他親戚發現她已經懷孕5個月，嚇得報警告發尼可拉斯的無恥行為。

最令人氣憤的是，尼可拉斯被警方逮捕後，還聲稱自己沒有玷汙女童，瞎說女童懷孕是因為女童媽媽使用「人工授精」；但經調查後，確認女童身上衣物沾染的DNA是他的。近期法官判定尼可拉斯160年的刑期，在關滿136年的牢獄前不能假釋。

而女童媽媽則被控協助猥褻兒童、罪犯和疏忽照顧，將在10月9日進行審判。因為保護當事者故警方並無公布受害者姓名，受害女童今年已12歲，她在生下一名男嬰後，已被送往一間療養院治療，男嬰則由其他好心家庭收養；女童在出席庭審時手中還抱著絨毛娃娃，她的模樣令許多人心疼又心碎。