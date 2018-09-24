傻女同情男網友求職無路 好心收留竟莫名欠下債務

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導
傻女同情男網友求職無路 好心收留竟莫名欠下債務 傻女同情男網友求職無路 好心收留竟莫名欠下債務(圖/ 翻攝自《中國報》)

最近馬來西亞有一名26歲女子周麗樺在微信聊天群組內認識一名男子阿壽，對方因為想在吉隆坡找工作卻無處可去，她同情他的遭遇，便在8月26日收留阿壽到家中暫住；豈料，過不久周女發現莫名欠下多筆債務，後來才知道阿壽偷拍她的證件去借款，讓她超崩潰。

據馬來西亞《中國報》報導，來自馬來西亞的華裔女子周麗樺是一名酒吧駐唱歌手，日前在微信上認識一名綽號微阿壽的詩巫華裔男子，兩人聊天時對方不斷自稱處境很慘，身上沒錢但又想留在吉隆坡找工作，可憐的狀況讓周麗樺決定幫助他，暫時收留他住在自己和室友合租的房子。

但阿壽住進她的租屋處沒多久，雖然和她們表示他要去開計程車，但沒有車的他整日在她家中白吃白喝，待了一段時間後她們終於忍受不了，直接替阿壽買了一張9月9日的機票，要直接送他回鄉。

不過，阿壽離開吉隆坡沒多久，周麗樺突然頻頻收到高利貸傳來的訊息，內容都是要她還錢的字句，她不解自己為何會欠下債務；後來才得知罪魁禍首是阿壽，當時她收留他時，阿壽趁她不注意偷拍她的證件，拿去找高利貸借錢，才會害她莫名成了擔保人，欠下多筆債務。

因為周麗樺不清楚阿壽到底去向幾間高利貸公司借錢，趕緊找到馬華工服務部求助，並招開記者會澄清，聲稱她跟阿壽不是男女朋友，拜託高利貸不要再來打擾她。馬華工服務部對於周女的遭遇表示，這並非個案，今年截至目前已發生6起相關報案，因此提醒民眾不要隨意相信剛認識的人。

離譜媽任男友性侵8歲女兒 害...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。