2018年09月24日 09:12 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

傻女同情男網友求職無路 好心收留竟莫名欠下債務(圖/ 翻攝自《中國報》)

最近馬來西亞有一名26歲女子周麗樺在微信聊天群組內認識一名男子阿壽，對方因為想在吉隆坡找工作卻無處可去，她同情他的遭遇，便在8月26日收留阿壽到家中暫住；豈料，過不久周女發現莫名欠下多筆債務，後來才知道阿壽偷拍她的證件去借款，讓她超崩潰。

據馬來西亞《中國報》報導，來自馬來西亞的華裔女子周麗樺是一名酒吧駐唱歌手，日前在微信上認識一名綽號微阿壽的詩巫華裔男子，兩人聊天時對方不斷自稱處境很慘，身上沒錢但又想留在吉隆坡找工作，可憐的狀況讓周麗樺決定幫助他，暫時收留他住在自己和室友合租的房子。

但阿壽住進她的租屋處沒多久，雖然和她們表示他要去開計程車，但沒有車的他整日在她家中白吃白喝，待了一段時間後她們終於忍受不了，直接替阿壽買了一張9月9日的機票，要直接送他回鄉。

不過，阿壽離開吉隆坡沒多久，周麗樺突然頻頻收到高利貸傳來的訊息，內容都是要她還錢的字句，她不解自己為何會欠下債務；後來才得知罪魁禍首是阿壽，當時她收留他時，阿壽趁她不注意偷拍她的證件，拿去找高利貸借錢，才會害她莫名成了擔保人，欠下多筆債務。

因為周麗樺不清楚阿壽到底去向幾間高利貸公司借錢，趕緊找到馬華工服務部求助，並招開記者會澄清，聲稱她跟阿壽不是男女朋友，拜託高利貸不要再來打擾她。馬華工服務部對於周女的遭遇表示，這並非個案，今年截至目前已發生6起相關報案，因此提醒民眾不要隨意相信剛認識的人。