「女兒太醜」害他懷疑老婆偷吃 DNA鑑定才知悲痛真相

「女兒太醜」害他懷疑老婆偷吃 DNA鑑定才知悲痛真相(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

小孩發育時會出現各種變化，像是身高、體重或外表等！大陸湖南有一名已婚趙姓男子，他自認和老婆都長得不醜，但女兒的外表卻越長越醜，讓他不免懷疑老婆可能曾外遇偷吃；在經過親子鑑定後，才發現女兒確實是兩人親生骨肉，變醜原因是身體出現毛病，扁桃腺過大已占據口腔3/4，導致外型出現異狀。

綜合陸媒報導，湖南長沙的趙男和老婆有一個年幼的寶貝女兒，而他自認和老婆的樣貌都不輸人，但女兒隨著年齡增長，外貌卻「越長越醜」，臉部莫名的腫大，像是一條魚的臉，讓他忍不住質疑女兒並非他的親生骨肉，猜測老婆曾出軌偷吃，才會生出「越長越醜」的女兒。

經過親子鑑定確定女兒是趙男和老婆的親生骨肉，但意外得知女兒扁桃腺過大，才會導致面貌越來越醜。 經過親子鑑定確定女兒是趙男和老婆的親生骨肉，但意外得知女兒扁桃腺過大，才會導致面貌越來越醜。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

趙男越想越不對勁，於是和老婆帶著女兒到醫院做親子鑑定，結果顯示女兒確實是兩人的親生骨肉；但因此就醫後，醫師才發現趙男的女兒越長越醜的主因，她的扁桃腺異常大，已占據口腔3/4的空間，導致她的牙齒只能向外凸，才會讓外貌和常人不同。

就醫後得知女兒患病的悲痛真相，也讓趙男感到愧對老婆和女兒，不僅懷疑了她又因為自己舒服，害女兒病到影響她原本可愛的外貌；所幸經及時切除肥大的扁桃腺，趙男的女兒面貌已逐漸恢復。醫師呼籲，如果家中孩童臉部有異狀，在7歲前臉部未發育完全，接受手術治療即可恢復正常。

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